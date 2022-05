Lello il Sensitivo: il sindaco di Sorrento voleva un cartomante (a spese nostre) nel suo staff

Il primo cittadino aveva chiesto al noto personaggio televisivo di entrare a far parte del suo team per via dei “suoi contatti”

Lo aveva scelto perché in possesso di tanti contatti. Non quelli con l’aldilà, ma quelli che – secondo la versione ufficiale del primo cittadino di Sorrento – potevano giovare al lavoro della sua amministrazione. Sta di fatto che Lello il Sensitivo, noto personaggio televisivo in Campania, ha rispedito al mittente la richiesta di entrare a far parte dello staff del sindaco del Comune della penisola sorrentina.

Lello il Sensitivo, il sindaco di Sorrento lo vuole nel suo staff

Tutto è iniziato con una richiesta ufficiale partita proprio da Massimo Coppola, sindaco di Sorrento. Il primo cittadino campano si era rivolto proprio a quell’uomo – all’anagrafe Raffaele Guida – che per anni ha imperversato sugli schermi delle televisioni locali con il suo ruolo di sensitivo. Leggeva le carte su richiesta del pubblico che da casa chiamava il classico “numero in sovrimpressione” e si descriveva come un veggente. Alcune delle sue comparsate sul piccolo schermo sono state, per anni, oggetto di condivisioni ironiche sui social network.

Ma cosa avrebbe dovuto fare Lello il Sensitivo all’interno dello staff del sindaco di Sorrento? La risposta l’ha data lo stesso primo cittadino a Il Corriere della Sera:

“Ha molti contatti che avrebbero giovato al mio lavoro. Posso avere uno staff di tre persone ho preso un giornalisti e per fare una squadra multidisciplinare Guida era perfetto. Sa qual è il problema? È che le persone che si alzano la mattina e vogliono lavorare che sono rare a trovarsi. Molte persone vogliono il posto e non il lavoro”.

Secondo Massimo Coppola, dunque, Lello il Sensitivo aveva tutte le carte in regola per poter essere utile al suo lavoro e a quello del suo staff. Ma tutto ciò non diventerà realtà perché Raffaele Guida, in arte Lello il Sensitivo, ha declinato l’offerta del sindaco di Sorrento. Tre giorni fa, infatti, ha inviato una pec all’ufficio del sindaco per comunicare la sua decisione di non accettare l’incarico offerto.