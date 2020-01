L’eliminazione di Matteo Salvini «per via giudiziaria»

Se persino il Corriere della Sera si accorge che ormai Matteo Salvini parla come Silvio Berlusconi allora la situazione è veramente grave e non particolarmente seria. Oggi Marco Cremonesi racconta quanto il Capitano sia francamente terrorizzato dall’accusa di sequestro di persona sulla nave Gregoretti da arrivare a inventarsi la persecuzione dei giudici, come accade a chi poi non finisce benissimo. E comincia a chiedere l’aiuto del pubblico, come in quei quiz televisivi in cui il concorrente non sa più che fare:

Il 27 gennaio io sarò qui a festeggiare con voi. In cambio, a febbraio voi sarete in tribunale con me». L’ombra del processo possibile per i fatti della nave Gregoretti accompagna Matteo Salvini in tutte le tappe della sua maratona elettorale in Emilia Romagna. E così, l’assai probabile via libera del Parlamento al procedimento nei suoi confronti chiesto da Tribunale dei ministri si prepara a diventare la nuova sfida politico-mediatica del leader leghista.

Lui qualche volta ci scherza sopra, eppure è serio mentre percorre il corso Alberto Pio di Carpi: «La sinistra siccome non riesce a battermi politicamente, vuole eliminarmi per via giudiziaria». Sembra di aver schiacciato il tasto rewind e di sentir parlare Silvio Berlusconi, a scommettere che si rivedranno le scene di diversi anni fa, con i militanti che manifestano di fronte ai palazzi di giustizia, si rischia poco.