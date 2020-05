«Lei non sa chi sono io»: l’altra versione della storia del capo di gabinetto di Zingaretti multato

Ieri abbiamo raccontato la storia di Albino Ruberti, capo di gabinetto di Nicola Zingaretti in Regione Lazio e beccato in flagranza di braciolata al Pigneto in via Macerata il primo maggio. Nell’articolo del Messaggero si diceva che Ruberti si era subito “autodenunciato senza opporre resistenza, ma una serie di malintesi ha fatto surriscaldare gli animi, che si sono rasserenati solo dopo l’arrivo di altre pattuglie”. Oggi Vincenzo Bisbiglia sul Fatto Quotidiano ci racconta un’altra versione della storia, segnalando anche i nomi degli altri protagonisti, ovvero la consigliera regionale del Lazio Sara Battisti e il consigliere politico della ministra dell’Infrastrutture Andrea Pacella.

“Le normative le scrivo io…tu non sai chi sono io”. Così Albino Ruberti, capo di gabinetto di Nicola Zingaretti alla Regione Lazio, avrebbe pronunciato il 1° maggio all’indirizzo di alcuni poliziotti del commissariato Porta Maggiore, che avevano contestato a lui e alla consigliera regionale del Pd, Sara Battisti, il mancato rispetto dei decreti sul distanziamento sociale. Ruberti e Battisti erano a pranzo a casa di Andrea Pacella –consigliere politico della ministra dei Trasporti, Paola De Micheli – e del suo compagno, nel quartiere Pigneto di Roma. Per loro è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro a testa. “Era un incontro di lavoro”, assicura Ruberti, interpellato dal Fatto Quotidiano , dovuto al fatto che “la mattina il ministero aveva richiesto il supporto della Protezione civile regionale sul fronte dei trasporti”e dunque “avevamo necessità di scambiarci valutazioni ”. Nel verbale di consegnato a Ruberti, gli agenti affermavano che “si trovava in un’abitazione di un amico a consumare il pranzo”.