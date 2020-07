Legge elettorale: come il proporzionale può fermare Lega e FdI

PD e M5S ragionano intorno alla possibilità di costruire una legge elettorale proporzionale, proseguendo una tradizione inaugurata dal Porcellum di Calderoli: usare la legislazione per mettere in difficoltà l’avversario al voto

La riforma della legge elettorale in direzione proporzionale può contribuire a fermare l’avanzata dei sovranisti e rendere Forza Italia l’ago della bilancia della coalizione di centrodestra. Il Rosatellum che è proporzionale ma assegna un terzo degli eletti con il maggioritario consente infatti a una coalizione di ottenere la maggioranza dei deputati con il 38 e il 42% dei voti. Questo risultato – stando ai sondaggi attuali – sarebbe alla portata delle due formazioni sovraniste tanto più se in alleanza con Forza Italia. Con il proporzionale, sia pure con soglia di sbarramento alta che favorisce i partiti più votati, con il 40% si può arrivare al 45/48% dei deputati ma non certo a controllare l’aula. Per questo, spiega oggi il Messaggero, PD e M5S ragionano intorno alla possibilità di costruire una legge elettorale proporzionale, proseguendo una tradizione inaugurata dal Porcellum di Calderoli: usare la legislazione per mettere in difficoltà l’avversario al voto. Spiega oggi Il Messaggero:

C’è un terzo effetto che il proporzionale determinerebbe: il proporzionale – sia pure con sbarramento alto al 5% come prevede l’attuale testo di legge concordato fra Dem e pentastellati – farebbe tornare nelle mani dei partiti il potere di formare i governi. Un potere che – sia pure smentito da vari ribaltoni – in teoria viene consegnato agli elettori solo dal maggioritario. Elencati gli effetti più importanti dell’applicazione del proporzionale sul sistema politico italiano è bene fare una puntualizzazione: tutti gli addetti ai lavori sottolineano che la materia è imprevedibile per definizione e che quindi è già accaduto in passato che il diavolo (una maggioranza) abbia forgiato una pentola dimenticandosi del coperchio. Accadde in particolare nel 2006 quando la maggioranza di centro-destra smontò il Mattarellum (maggioritario al 75%) per evitare che il centro-sinistra vincesse a mani basse scoprendo a urne aperte che probabilmente con le vecchie regole avrebbe vinto le elezioni. Oggi inoltre fare calcoli attendibili sui risultati elettorali è impossibile. Troppe le varianti. I sondaggi infatti vanno presi con le molle. Inoltre a settembre si terrà il referendum popolare che dovrebbe confermare il taglio dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200.