Un imbarazzante incidente social ha colpito Matteo Salvini, che ieri pomeriggio ha twittato una fotografia scattata “con la grande squadra della Lega in Regione Lombardia che con il massimo impegno non perde di vista gli obiettivi su cui lavorare: Lavoro, Sanità e opere pubbliche”. Nell’immagine si vede un gruppo di 15 persone, con al centro Salvini e – tra gli altri – il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: quello che balza all’occhio è però il dettaglio dei volti di alcuni dei presenti.

Con la grande squadra della Lega in Regione Lombardia che con il massimo impegno non perde di vista gli obiettivi su cui lavorare: Lavoro, Sanità e opere pubbliche. Avanti! pic.twitter.com/f1HXRRy3rz — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 31, 2022



Guardando bene sembra evidente che siano state apportate delle modifiche all’immagine. E, peraltro, in malo modo. Anche le facce di alcuni presenti sembrano strane: Salvini appare come “gonfio” e con il naso arricciato, stessa cosa per Fontana. Alcuni esperti di digital design consultati da Nextquotidiano riferiscono che non si possa trattare di trasparenze, e che quindi le immagini di volti umani (o para-umani) che compaiono al di sopra delle mascherine sembrano state applicate in un secondo momento. Come se fosse uno scherzo.

Il mistero delle mascherine della Lega Lombardia ritoccate con photoshop

Se si fosse trattato di uno scherzo, o se avessero voluto coprire qualcosa, perché non fare un lavoro per bene aggiungendo correttamente le mascherine? Il caso ha ovviamente attirato l’ironia di alcuni commenti: “Mattè, ci sono grafici che hanno lavorato più di un giorno in vita loro che han bisogno di lavoro, chiamiamoli magari”, scrive un utente.

Mattè, ci sono grafici che hanno lavorato più di un giorno in vita loro che han bisogno di lavoro, chiamiamoli magari pic.twitter.com/DWbkE8zz0A — El Bunko (ʙʟɪɴɢ ᴇᴅɪᴛɪᴏɴ) 🧱🔥🔮🧊🦩🌆🎩💵🍆 (@bunko_el) February 1, 2022

E ancora: “Questa delle mascherine con Photoshop, Senatore, è una genialata che merita di essere trasposta in un qualche provvedimento normativo…”. Anche Elio Vito, deputato di Forza Italia spesso in disaccordo con le indicazioni del partito e con la coalizione di centrodestra, ha twittato: “Giù la maschera!”.