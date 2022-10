Lega, Giorgetti insiste: "Matteo Salvini è il candidato naturale per il Viminale"

Continua il totonomi sulla possibile futura formazione di Governo. Il focus rimane su uno dei Ministeri chiave, ovvero gli Interni, da sempre obiettivo di Matteo Salvini. Ma i dubbi della premier in pectore Giorgia Meloni sono numerosi. La leader di FdI sa bene quanto sia problematico il nome del segretario leghista per una poltrona come quella del Viminale, non solo per lo scetticismo degli Usa, ma soprattutto per il processo che vede imputato Salvini per sequestro di persona, quello relativo al caso dell’autorizzazione negata allo sbarco dei migranti dell’Open Arms. Anche per questo Silvio Berlusconi ne aveva subito approfittato per spendere per gli Interni il nome di Antonio Tajani, coordinatore di FI.

Lega, Giancarlo Giorgetti su Matteo Salvini agli Interni: “Mi sembra il candidato naturale”

Ma oggi a spezzare una lancia in favore di Salvini agli Interni ci ha pensato il ministro dello Sviluppo economico del Governo uscente Giancarlo Giorgetti che, al termine del consiglio federale della Lega, è stato intercettato da Fanpage.it. “C’è una lista di ministeri interessanti per la Lega ma non abbiamo parlato di nomi”, ha detto Giorgetti. Poi, quando gli è stato chiesto se l’unico nome del Carroccio per il Viminale fosse Salvini, Giorgetti ha risposto con un laconico ma eloquente: “Mi sembra un candidato naturale”. Dunque, nonostante le numerose perplessità, quella di Salvini agli Interni sembrerebbe un’ipotesi tutt’altro che esclusa per la Lega.

In ogni caso, alla riunione della Lega è stato dato pieno mandato a Salvini per trattare con gli alleati di coalizione in modo da “dare all’Italia un governo politico e all’altezza delle aspettative”, riporta una nota del Carroccio. Il segretario leghista avrebbe sottolineato più volte durante l’incontro come il suo partito abbia “donne e uomini di valore che possono ricoprire incarichi di grande responsabilità”, per poi aggiungere di avere le “idee chiare” sulla squadra da portare al Governo. A conclusione, un chiaro invito a Giorgia Meloni: quello di creare un Governo politico, in cui i tecnici siano soltanto un’eccezione.