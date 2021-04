L’offensiva della Lega contro Chiara Ferragni: “Restituisca l’Ambrogino d’oro”

Il partito di Salvini non ha preso benissimo le critiche alla Regione Lombardia per il vaccino alla nonna di Fedez

La situazione dopo le Instagram Stories pubblicate dall’influencer imprenditrice sul vaccino alla nonna di Fedez sta assumendo dei contorni sempre più goffi e dai risvolti comici. Il Carroccio, per voce di due consiglieri comunali a Milano, si sono scagliati contro la donna chiedendo addirittura la restituzione dell’onorificenza ricevuta nello scorso mese di dicembre: il tanto ambito, dai cittadini milanesi, Ambrogino d’oro. E così la Lega contro Chiara Ferragni prova a mettersi, per l’ennesima volta, a scudo per difendere la Regione Lombardia (senza mai ammettere problemi molto seri riscontrati fino a oggi).

Lega contro Chiara Ferragni: “Restituire l’Ambrogino d’oro”

“Apprendiamo con sdegno la strumentalizzazione con la quale Chiara Ferragni ha voluto attaccare Regione Lombardia e chi in questi mesi sta lavorando per vaccinare il maggior numero di lombardi – si legge in una nota firmata dai consiglieri comunali a Milano del Carroccio, Max Bastoni e Gabriele Abbiati -. Falsificare una notizia al solo fine di mettere sotto attacco la Regione, non solo non è corretto ma appare anche come un atto di falsa propaganda politica, degna dei peggiori regimi comunisti”. Insomma, la posizione del duo leghista è quella di difesa della Regione, come ovvio. Dal canto loro, gli uffici di Attilio Fontana hanno fatto sapere che quella vaccinazione era frutto di una riprogrammazione delle prenotazioni. Insomma, i problemi c’erano e sono evidenti a tutti.

Onori e onorificenze

Poi la richiesta di restituire un’onorificenza simbolica ottenuta lo scorso 7 dicembre: “Riteniamo, inoltre, che personaggi che si prestano a queste falsificazioni non siano degne di poter ricevere l’Ambrogino d’Oro e quindi la signora Ferragni restituisca l’attestato e si metta al lavoro seriamente per il bene dei milanesi e dei lombardi”. Insomma, la Lega contro Chiara Ferragni punta tutto sull’Ambrogino d’oro. Mentre sui ritardi della Regione nelle vaccinazioni, ovviamente, nulla viene detto.

(foto: da profilo Instagram di Chiara Ferragni)