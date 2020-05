Rumorose proteste del centrodestra e cori al grido di “buffone buffone” provenienti dai banchi della Lega alla volta del deputato M5s Riccardo Ricciardi. Si scalda il clima nell’Aula della Camera dopo l’informativa urgente del premier Giuseppe Conte sulla fase 2. A suscitare le proteste, in particolare, i passaggi dell’intervento del pentastellato sull’antifascismo e sulla Lombardia. Il presidente Roberto Fico è costretto più volte a richiamare all’ordine. E alla fine, sospende la seduta.

Come si innervosisce la Lega quando alla Camera qualcuno ricorda la sanità lombarda

Il presidente della Camera Roberto Fico ha sospeso la seduta per la tensione creatasi con la Lega durante l’intervento di Riccardo Ricciardi (M5S) che ha puntato il dito contro il ‘modello’ lombardo di sanità, facendo l’esempio dell’ospedale allestito nella fiera. Dai banchi leghisti si sono levate forti proteste durante l”intervento dell’esponente pentastellato. In particolare, a suscitare la dura reazione dei leghisti e delle altre forze di opposizione sono due passaggi dell’intervento del pentastellato Ricciardi. Quanto ricorda che alcuni giorni fa, dice riferendosi a Conte, “è stato appellato come dittatore addirittura è stata richiamata una nuova Resistenza dalla Lega”, rilevando anche l’allergia di FdI “alla parola antifascismo”. ma e’ soprattutto quando, anche ironicamente e poi alzando il tono della voce, Ricciardi parla del “modello Lombardia”, a suo dire fallimentare, che la protesta esplode, con diversi deputati leghisti che lasciano i rispettivi banchi per alzarsi in piedi e dirigersi verso il centro dell’emiciclo, dove è posto il microfono ad asta da cui sta intervenendo Ricciardi. Fico li richiama all’ordine, li invita a sedersi, i commessi ‘entrano in azione’, ma la bagarre prosegue e quindi il presidente sospende la seduta.

Ricciardi ha insistito: “Lei, signor Presidente del Consiglio, doveva fare come Gallera, che in conferenza stampa si presentava puntuale, e annunciava un ospedale per il quale hanno speso 21 milioni per 25 pazienti”. Le urla si sono trasformate a questo punto in grida ritmate “Buffone, Buffone”, con il presidente Fico che ha richiamato diversi deputati dell’opposizione come Rizzi o Panizzut che si erano abbassati la mascherina per gridare. Fico ha poi richiamato alcuni deputati, sempre della Lega, come Guidesi e Volpi che si erano alzati ed erano usciti dai propri scranni, e alla fine ha sospeso la seduta mentre Ricciardi diceva “anche se gridano io continuo”.

Video da: The Follower su Twitter