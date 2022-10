Le prime parole in pubblico di Giorgia Meloni: "Abbiamo in mente risposte efficaci ai principali problemi" | VIDEO

“Sapete che in questi giorni ho scelto di limitare le uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier più urgenti. Se saremo chiamati a governare questa nazione è chiaro da subito che abbiamo in mente di dare risposte efficaci e immediate ai principali problemi”: è questo l’esordio del primo discorso pubblico dopo la vittoria alle elezioni politiche di Giorgia Meloni che sta parlando dal palco della Coldiretti a Milano.

La leader di Fratelli d’Italia e probabile prossima presidente del Consiglio ha spiegato la sua ricetta per risolvere i problemi più urgenti dell’Italia, in primis la crisi energetica e il caro bollette: “il tema non è come compensare la speculazione sul gas ma come fermarla”. La priorità, continua, “sarà il costo dell’energia”. Non poteva mancare a questo punto il collegamento con l’Europa: “in Europa si parte dagli interessi nazionali per arrivare a quelli comuni: l’Italia deve tornare alla difesa del suo interesse per trovare soluzioni comuni” ha rimarcato sottolineando che “sul caro energia siamo in costante contatto con il governo uscente, impegnato in una trattativa molto complessa a livello europeo” e ancora: “Sto seguendo i lavori del governo uscente e confido che ci saranno i margini per mettere a punto una soluzione. Ma dobbiamo anche sapere che quella soluzione, comunque vada, impatterà fra qualche mese sulle nostre bollette e sui costi energetici. Il lavoro di queste ore serve a capire come possiamo intervenire su costi dell’energia di questo autunnno”. La linea di continuità è stata declinata anche sulla questione della composizione del nuovo governo. Meloni ha infatti affermato che “Non intendiamo fare da soli, coinvolgeremo i corpi intermedi”. La prossima premier ha poi detto di voler restituire una strategia industriale al paese perché Usciamo da una legislatura nella quale si e’ detto che la poverta’ si poteva abolire con un decreto, che la ricchezza si faceva con un decreto. La ricchezza in questa Nazione la fanno le aziende con i loro lavoratori”. Come? Ancora non è dato saperlo, di certo la leader di Fdi riguardo la politica ambientale dice che è necessario abbandonare “un approccio ideologico assurdo con vincoli che non aiutano la sostenibilità, noi vogliamo difendere l’ambiente con l’uomo dentro, non vogliamo cacciare l’uomo. La sostenibilità deve essere ambientale, sociale ed economica”.