Le parole di Marcell Jacobs sullo Ius soli spiegate bene (anche a Salvini)

Il doppio oro olimpico a Tokyo 2020 ha parlato (non dicendo nulla) di Ius Soli. Ha detto di non conoscere l’argomento e di non voler essere strumentalizzato. Eppure il leader della Lega lo strumentalizza

La Lega e la destra italiana è salita sul carro del vincitore, ma senza leggere le sue dichiarazioni nella loro interezza. Nelle ultime ore, infatti, i profili social di quelli che vengono definiti “sovranisti” (comprese le testate molto vicine, quasi come una coppia di fatto, al Carroccio e a Fratelli d’Italia) stanno riprendendo – solo parzialmente – alcune parole di un’intervista di Marcell Jacobs riportare dal quotidiano il Foglio. Il tema è quello caldo, caldissimo, dello Ius Soli. L’atleta – che si è appena laureato campione olimpico nei 100 metri e con la squadra della staffetta 4X100 italiana – ha chiesto di non essere strumentalizzato e anche per questo non vuole parlare di questo tema. Un concetto che, probabilmente, non hanno spiegato bene a Matteo Salvini.

Marcell Jacobs non parla dello Ius Soli perché dice di non saperne nulla

Questo è quello che compare sulla bacheca Instagram di Matteo Salvini e anche nei titoli di quotidiani come Libero. Ma cosa ha detto veramente Marcell Jacobs nella sua intervista a Il Foglio? Domande e risposte sono riportate anche sull’edizione online del giornale fondato da Giuliano Ferrara e diretto da Claudio Cerasa. E queste sono le sue esatte risposte da leggere e capire.

Ecco, mister Jacobs, che ne pensa dello ius soli?

“Non mi interessa, non sono preparato. Non voglio essere usato”. Ma come: tutti la rincorrono.

“Sono ignorante in materia, e francamente questa roba mi interessa il giusto”. Non si sente dunque un simbolo, un vessillo da far sventolare di qua e di là?

“Sono arrivato lunedì sera. Non ho letto nulla su questo argomento. Direi cose per accontentare o scontentare qualcuno. Faccio l’atleta. Voglio essere un simbolo per quello che faccio in pista”.

Domande (in grassetto) e risposte (in corsivo). Cosa ha detto, dunque, Marcell Jacobs sullo Ius soli? L’atleta italiano dice di non essere preparato sull’argomento – sottolineando, tra le righe, come sia stato invaso da domande fin dal suo ritorno in Italia – e di non voler essere usato dalla politica. Anzi, dice proprio di essere “ignorante in materia”. Inoltre, l’atleta della Polizia sottolinea di non aver letto nulla su questo argomento e quindi non si espone. Certo, potrebbe essere criticato per non aver preso posizione, ma meglio non esporsi se non si è a conoscenza di un tema così delicato. Insomma, chiede di non essere strumentalizzato. Eppure Salvini si vanta di tutto ciò strumentalizzandolo (e non capendo bene il senso delle sue parole).

