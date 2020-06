Le nuove misure per il cinema

Repubblica riepiloga oggi in un’infografica le nuove misure per i cinema mentre il via libera alle sale, multiplex e d’essai, è previsto da lunedì 15 giugno, ma a riaprire i battenti rischia di essere circa il dieci per cento dei 4.000 schermi italiani.

La causa principale, spiega Mario Lorini presidente dell’Anec, che rappresenta gli esercenti, «sono i protocolli rigidi di sicurezza. Si sono fatti passi in avanti con la deroga del distanziamento per i familiari, ma l’uso della mascherina durante il film è incomprensibile: vanifica anche la possibilità di vendere bevande e snack che non possono essere consumati durante la proiezione e neanche nell’atrio, a meno che non ci sia un bar attrezzato. In queste condizioni sarà difficile una ripartenza».

Avvalendosi della competenza delle Regioni in materia, la Puglia e la provincia autonoma di Bolzano hanno già tolto l’obbligo di mascherina anche quando si è preso posto in sala (dovendola invece indossare per entrare, uscire o in ogni altro tipo di spostamento). «Anche in Francia — fa notare Luigi Lonigro, presidente dei distributori dell’Anica — l’obbligo della mascherina da seduti, che vale anche per le arene, non c’è».