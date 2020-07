Le notizie di oggi sulla prima pagina del Fatto Quotidiano del 15 luglio

Sulla prima pagina del Fatto Quotidiano tra le notizie di oggi tiene banco la cronaca del consiglio dei ministri di questa notte che doveva sancire la revoca di autostrade e invece ha sancito una grande spaccatura nel governo: “E’ notte fonda quando il consiglio dei ministri si chiude: la convocazione notturna, ufficialmente dovuta alla volontà di non destabilizzare i mercati e attendere gli impegni della squadra di governo, è un pessimo segnale per la trasparenza e per la stabilità dell’esecutivo. Così, quando questo giornale andava in stampa, la sorte della concessione di Autostrade per l’Italia era ancora sul tavolo della discussione interna ai giallorosa. E che discussione: a quarantotto ore dall’intervista con cui il premier Giuseppe Conte ha annunciato al Fatto l’intenzione di proporre la revoca, lo scontro nella maggioranza s’è fatto tale da costringere il Quirinale ad esercitare la moral suasion delle grandi occasioni: trop po alto il rischio che il governo venisse giù dopo la dura presa di posizione del presidente del Consiglio. Un pressing, quello di Sergio Mattarella, che non sarebbe arrivato direttamente al presidente del Consiglio, pur consapevole che per tutta la giornata si sono rincorse le voci sull’ipotesi di sue dimissioni in caso di mancato accordo sulla linea dura. Perché per Conte, la strada resta una: o Aspi accetta senza se e senza ma le condizioni del governo – che prevedono, tra le altre cose, l’uscita totale dei Benetton dalla compagine azionaria – o la revoca della concessione è l’unica via percorribile. Sono falliti, dunque, i tentativi di mediazione di uno dei due azionisti di governo, quel Partito democratico che fa ancora fatica, a parlare di revoca, nonostante sia stato lo stesso segretario Nicola Zingaretti, lunedì, a condividere la posizione di Conte. E in particolare è la titolare delle Infrastrutture, la dem Paola De Micheli,lapiù restia a seguire la via tracciata dal presidente del Consiglio. “Troviamo una soluzione di compromesso o mi dimetto”, si è sfogata ieri con amici e colleghi, anche se al ministero non risulta sia arrivato alcun ultimatum”

Le altre notizie di oggi in prima pagina: l’editoriale di Travaglio su De Benedetti e il governo con Berlusconi, Di Maio che spiega perchè ha incontrato Draghi, Letta e Mion e un commento sulla polemica tra Maradona e Sorrentino