Le magliette con il brand Riina

Salvo Riina, il figlio dei capo dei capi di Cosa nostra, mafioso già condannato pure lui, è stato scarcerato a maggio e si è subito lanciato in una nuova vita social su “eBay” all’insegna del cognome di famiglia. Da tre giorni, la nuova asta del figlio di Totò Riina: una cover per il telefonino, con impresso il titolo del suo primo libro: “Riina family life”. Racconta oggi Repubblica:

La prima asta benefica, quella della “T-shirt Salvo Riina” ha avuto un discreto successo: a giugno, se la sono contesa una ventina di persone, e alla fine è stata pagata 107 euro. Tre giorni fa, la nuova iniziativa, «visto l’enorme successo ottenuto», tiene a ribadire Riina junior. Ecco allora «la cover per il cellulare con il logo del mio primo libro, “Riina Family Life”. Modelli disponibili per iPhone, Samsung e Huawei». Siamo arrivati a 78 euro, ma l’asta è ancora aperta.

Salvuccio Riina dice e non dice. Da una parte, fa sue le parole di chi ha capito gli errori del passato: «È dalle ferite che rinasce la vita». Dall’altro, scrive: «Niente significherebbe nulla, se non avessi vissuto una vita utile per gli altri». Chi sono “gli altri” della famiglia Riina? Il rampollo si atteggia ancora a guida. E non va dimenticato che la condanna che lo ha tenuto in carcere otto anni gli ha riconosciuto l’aggravante di essere “capo e promotore” di una cosca. Oggi, lancia dei curiosi hashtag: #salvoriina, #corleone, #humanrights, #prisoner. Salvo Riina “prigioniero”, parola tanto cara al padre. E invoca i “diritti umani”.