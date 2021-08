Le “lezioni” di epidemiologia di Claudio Borghi (e la risposta di Burioni)

Roberto Burioni 3. Claudio Borghi Aquilini 0. Si potrebbe sintetizzare così il “match” andato in scena su Twitter in queste ore tra il virologo e il deputato della Lega Nord. Nulla di strano, dal momento che il terreno di scontro era nientemeno che una serie di grafici e dati epidemiologici che il mai domo Borghi ha deciso di divulgare sui social, in barba alla sua completa ignoranza in materia e compiendo – al solito – errori da matita blu per comprendere i quali non serve una laurea in virologia, basta e avanza aver completato la scuola dell’obbligo.

Il tema sollevato da Borghi questa volta sono due grafici che mostrano i casi di contagio da Covid-19 in Vermont e in Alabama a confronto, corredato da questo tweet:

Cosa dicono oggi Bassetti e C.? Che bisogna vaccinare di più per fermare il contagio, limmunità di gregge e altre fenomenate vero?

Prendiamo gli stati americani, il più vaccinato è il Vermont, 67% totalmente vaccinati, quello meno è l’Alabama, 35%

— Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) August 20, 2021



Il tutto per dimostrare la cara vecchia tesi leghista: che i vaccini non funzionerebbero o non sarebbero efficaci. Già, peccato che i due grafici a confronto abbiano due scale completamente differenti, e quindi, per loro natura, semplicemente incomparabili. La risposta – o sarebbe meglio da dire, la blastata epica – gliela dà il virologo Roberto Burioni, che sempre su Twitter riprende il tweet di Borghi e lo sbugiarda con una scioltezza quasi imbarazzante.

“Borghi, che da qualche giorno gioca a fare il virologo con scarso successo, non si è accorto che nel grafico di destra Vermont) la scala va da 0 a 300, in quello di sinistra {Alabama) va da 0 a 7500. Il vaccino funziona”.

Borghi, che da qualche giorno gioca a fare il virologo con scarso successo, non si è accorto che nel grafico di destra Vermont) la scala va da 0 a 300, in quello di sinistra {Alabama) va da 0 a 7500 .Il vaccino funziona. @borghi_claudio — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) August 20, 2021