Le immagini di Augusta, la cittadina siciliana isolata a causa del Ciclone Apollo | VIDEO

Strade allagate, alberi caduti e mareggiata. In alcune zone della città l’energia elettrica è saltata per diverse ore

Il maltempo non sta dando tregua alla Sicilia. Nelle ultime ore, dopo l’alluvione degli scorsi giorni a Catania, i forti venti e le intense piogge stanno insistendo sulla costa Orientale della Regione. Tra le città più colpite c’è Augusta, in provincia di Siracusa, da dove arrivano immagini di strade allagate, alberi cadute e mareggiate che hanno invaso le strade. Il sindaco della cittadina ha rinnovato l’invito a rimanere a casa per evitare di trovarsi in difficoltà.

L’uragano mediterraneo Apollo si abbatte sulla Sicilia sudorientale. Onde alte cinque metri, strade allagate e venti forti a Siracusa. Isolata Augusta pic.twitter.com/OHjvy561I6 — Tg3 (@Tg3web) October 29, 2021

Augusta allagata, immagini dei danni del Ciclone Apollo in Sicilia

Nel servizio mandato in onda dal Tg3 sono state mostrate le immagini delle strade allagate e dei numerosi interventi delle forse dell’ordine. Diverse zone della cittadina in provincia di Siracusa sono state colpite anche da un blackout durato alcune ore. La città, al momento, è isolata e irraggiungibile dall’esterno. Questo l’appello del primo cittadino Giuseppe Di Mare:

“Sono ore difficili per la nostra Città. Siamo in questo momento con il Sindaco al COC cercando di tenere sotto controllo la situazione e le emergenze in essere grazie alla preziosa collaborazione dei volontari e delle Forze dell’ Ordine. Intanto nella Zona Monte è stata ripristinata la luce ci comunicano dell’ Enel, stanno lavorando per risolvere i guasti diffusi nelle altre zone della Città. Occorre mantenere la calma e restare a casa”.

E la situazione sembra destinata a peggiorare nelle prossime ore. Il sindaco, infatti, ha sottolineato come l’intensità di questa perturbazione sia calata solamente per circa 30 minuti e da qualche ora sono riprese le forti piogge e il vento che sta sferzando a oltre 60 km/h.

Questa è la situazione nella mia città, Augusta provincia di Siracusa.

Accessi ed uscite dalla città sono bloccate.

Piove ininterrottamente da stanotte.#medicane #sicilia #maltempo #29ottobre pic.twitter.com/MR0IEmMXMJ — lamenteastratta (@lamenteastratta) October 29, 2021

Da cittadina di Augusta, non ho mai visto un’alluvione di questa portata e con tali ripercussioni. Questa è l’inevitabile conseguenza del trascurare umano nei confronti dell’ambiente, che ha portato al cambiamento climatico.

(2/3) pic.twitter.com/te4FEJB6dC — Ileana Per Il Sociale (@IleanaUniPa) October 29, 2021

(foto: da Tg3)