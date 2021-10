Disastro in Sicilia, tre vittime e danni per milioni di euro a Catania

L’alluvione in Sicilia continua a fare danni e mieter vittime, Bper Banca ha stanziato 25 milioni per finanziamenti a privati ed imprese

Le immagini che in queste ore arrivano da Catania fanno paura, l’alluvione che ha colpito la Sicilia sono ore che non da tregua ai tantissimi abitanti che sono stati danneggiati gravemente dall’acqua. Fino ad ora sono tre i morti registrati, mentre per i danni materiali è ancora troppo presto per un bilancio.

Sui social si alternano immagini dei disagi e frame in cui sono immortalati i soccorritori mentre salvano gente, in molte occasioni si tratta di persone rimaste intrappolate all’interno delle vetture.

Questa è Catania, la mia #Catania

Devastata da un uragano che sta facendo danni incalcolabili in tutta la provincia e si è portati via tre nostri concittadini.

Il mio cuore sanguina.

Vorrei abbracciare uno per uno tutti i catanesi: ci rialzeremo anche stavolta.#alluvione pic.twitter.com/JhQ9LmEupp — Dino Giarrusso (@DinoGiarrusso) October 26, 2021

Dino Giarrusso, ex Iena e ora parlamentare europeo del Movimento Cinque Stelle ha postato una foto della sua città. “Questa è Catania, la mia #Catania Devastata da un uragano che sta facendo danni incalcolabili in tutta la provincia e si è portati via tre nostri concittadini – ha scritto Giarrusso -. Il mio cuore sanguina. Vorrei abbracciare uno per uno tutti i catanesi: ci rialzeremo anche stavolta”. Intanto in queste ore l’istituto di credito Bper Banca ha messo in campo un intervento concreto per alleviare i disagi di famiglie e imprese mettendo a disposizione un plafond complessivo di 25 milioni per finanziamenti fino a 20 mila euro per le famiglie e fino a 100 mila euro per le imprese, di durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro verrà applicato il tasso zero per i primi sei mesi e successivamente il tasso fisso dell’1%. Per importi superiori il tasso sarà fisso all’1%. Le domande potranno essere avanzate fino alla fine dell’anno.

Disastro in Sicilia, tre vittime e danni per milioni di euro a Catania

Anche Miriam Leone e Levante, entrambe originarie di Catania, hanno lasciato sui social una testimonianza di vicinanza rispetto a quello che sta accadendo in Sicilia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

L’attrice ed ex Miss Italia che solo poche settimane fa celebrava le sue nozze a pochi chilometri dal capoluogo etneo, ha scritto su Insgram “Mi si stringe il cuore nel vedere e ricevere queste immagini da CATANIA, la mia città, che si trova in un momento di grande EMERGENZA ❤️…

mando un forte abbraccio a tutta la comunità, ai miei amici, ai vigili del fuoco e a tutti coloro che stanno aiutando il proprio prossimo – ha scritto l’attrice – il mio abbraccio più grande ai familiari delle vittime … vorremmo sapere se e come possiamo aiutare … intanto esprimo vicinanza alla mia amata città”.

Sembra una delle scene in ” The day after tomorrow” 😰

Immagini impressionanti, devastanti e purtroppo non saranno le ultime che vedremo qui nel nostro paese e nel nostro unico pianeta.

Abbiamo tante responsabilità!

Che gli aiuti possano arrivare presto 🙏#alluvione #Catania pic.twitter.com/LGYfvmQ2DR — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 26, 2021

Vicinanza anche dell’ex Premier Conte, della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e dell’ex bandiera di Juventus e Nazionale Claudio Marchisio che su Twitter ha scritto “Immagini impressionanti, devastanti e purtroppo non saranno le ultime che vedremo qui nel nostro paese e nel nostro unico pianeta – come al solito mai banale Marchisio -Abbiamo tante responsabilità! Che gli aiuti possano arrivare presto”.