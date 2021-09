I due cronisti della Rai erano sul posto per poter realizzare delle domande ai familiari, ma non è stato possibile poiché sono stati subito aggrediti

Nel corso della puntata di ieri de “La Vita in Diretta”, sono state mostrate delle immagini riguardanti l’aggressione che la corrispondente Rai aveva subito durante il reportage.

Fratelli Bianchi, aggredita la nostra troupe – #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/RTnspnfbr9 — La Vita in diretta (@vitaindiretta) September 23, 2021

I fatti ormai sono noti, quello che lasci sgomenti è il disinteresse. Soprattutto, rimangono immutati i dubbi su come queste cose possano accadere. L’unica domanda a cui questo video da una risposta, almeno, è quella legata a come sia potuto accadere che delle persone uccidessero di botte un ragazzo. Le motivazioni sono tutte nel video de La Vita in Diretta.

Le immagini dell’aggressione subita dalla giornalista Rai inviata a casa dei fratelli Bianchi

Come ricorda Alberto Matano, il conduttore del programma in onda al mattino su Rai 1, i corrispondenti erano sul posto solo per poter raccogliere le voci dei parenti dei due fratelli arrestati. La donna, ormai un anno fa, aveva addirittura gridato allo scandalo per come i media stavano affrontando la cosa.

Il padre dei fratelli Bianchi picchia un cameraman. La madre dei fratelli Bianchi è sbalordita perché #Willy è finito in prima pagina “manco fosse la regina”. Sono entrambi indagati per reddito di cittadinanza senza diritto. Insomma, una famiglia modello distrutta dal dolore. — Paolo Berizzi (@PBerizzi) September 23, 2021

“Manco fosse la regina”, aveva detto la mamma dei due ragazzi parlando del cruento omicidio del giovane Willy Montero.

“L’hanno messo in prima pagina manco fosse morta la regina”. Sono le parole di Simonetta Di Tullio, la madre dei fratelli Bianchi. Non una parola di cordoglio, né una lettera di scuse è mai arrivata alla famiglia di Willy. pic.twitter.com/08jbi1wuSf — Alekos Prete (@AlekosPrete) September 20, 2021

Una frase che francamente ha fatto sobbalzare tutti dalle sedie, tanto più considerata la dinamica dei fatti. Ma d’altro canto, i genitori dei due assassini sono diventati famosi per essere percettori del reddito di cittadinanza nonostante non ne avessero bisogno. Una famiglia che lecitamente si può pensare non essere avvezza alle regole.