Un mondo che evidentemente ha insegnato a Gabriele e Marco Bianchi a cavarsi dagli impicci utilizzando la violenza. O i cani. La storia arriva direttamente da La Vita in Diretta, trasmissione durante la quale la giornalista Rai Ilenia Petracalvina ha raccontato tutto quello che le è accaduto nel corso del servizio realizzato a Colleferro.

Il padre dei fratelli Bianchi picchia un cameraman. La madre dei fratelli Bianchi è sbalordita perché #Willy è finito in prima pagina “manco fosse la regina”. Sono entrambi indagati per reddito di cittadinanza senza diritto. Insomma, una famiglia modello distrutta dal dolore. — Paolo Berizzi (@PBerizzi) September 23, 2021

Negli scorsi giorni come noto era venuta a galla un’intercettazione durante la quale la mamma dei gemelli accusati dell’omicidio di Willy Montero avrebbe sostenuto che era orribile quanto i media avevano fatto, “manco avessero ucciso la Regina”. Aveva detto la donna. Una considerazione che per la violenza del significato, varrebbe la pena considerarla come l’ennesimo colpo sul corpo esanime della povera vittima.

Ilenia Petracalvina: l’inviata de La Vita in diretta racconta l’aggressione della famiglia dei fratelli Bianchi

“Quando siamo arrivati davanti all’abitazione per porre qualche domanda la mamma dei fratelli Bianchi era affacciata alla finestra. Accorgendosi che eravamo giornalisti ci ha aggrediti verbalmente, ripetendomi per due volte che non avrei dovuto fare l’intervista. Subito dopo è comparso suo marito, che ha preso di mira l’operatore intento a riprendere e gli si è avvicinato velocemente, dandogli uno schiaffo, colpendolo tra la guancia e l’orecchio sinistro”, ha raccontato l’inviata a Fanpage.

I cronisti sono stati colti di sorpresa come ha detto la stessa giornalista, la quale ha riferito di aver capito che le cose si stavano mettendo male quando ha visto arrivare lo zio di Marco e Gabriele “Quando ha pronunciato la frase ‘Sciolgo i cani’, perché ho subito pensato che ce la saremmo vista brutta, per questo ho detto all’operatore di andarcene. Lui ha ripreso tutto, poi siamo saliti in macchina”. Al termine della baruffa, ad avere la peggio è stato il cameraman, colpito dal padre dei due ragazzi e finito in ospedale con tre giorni di prognosi.