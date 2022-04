Le bombe a grappolo che hanno colpito l’ospedale pediatrico di Mykolaiv | VIDEO

Ancora bombe a grappolo, quelle vietate dalla Convenzione di Ginevra. Ancora un attacco a un nosocomio che, secondo il diritto internazionale, non dovrebbe essere mai colpito. Neanche nel bel mezzo di una guerra. Le immagini mostrano la situazione all’esterno dell’Ospedale pediatrico di Mykolaiv – città che da settimane sopravvive sotto il peso delle bombe -, colpito nella giornata di ieri dalle forze armate russe che stanno proseguendo nella loro offensiva nel Sud dell’Ucraina.

Another video showing the outside of the hospital that was shelled today in Mykolaiv’s southern Korabel’nyi district. https://t.co/7Z8fI5MCHN

According to Novosti-N, 49 people were injured in today’s shelling and schools were also hit. https://t.co/1W6UjKh41Q pic.twitter.com/FDBhG1EdLM

— Jake Godin (@JakeGodin) April 4, 2022