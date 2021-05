Le accuse di Renzi, ecco come risponde l’insegnante che lo ha ripreso con lo 007

“Gentilissimo Sigfrido, ho letto i dubbi del senatore Renzi, pubblicati sul sito di ItaliaViva in merito al vostro servizio andato in onda ieri sera e a chi vi ha fornito il materiale video. Cerco di rispondere per ogni punto che mi riguarda”.

All’indomani della pubblicazione del servizio di Report, si è scatenato il putiferio. Un ambaradan dovuto alle illazioni con cui Renzi ha attaccato la Rai e Sigfrido Ranucci per il sevizio di Giorgio Mottola “Babbi e spie” (in cui si vede l’ex premier a colloquio in un autogrill con uno dei dirigenti degli 007). Dopo aver cercato di gettare fumo negli occhi annunciando un’interrogazione parlamentare per una presunta fattura a una società lussemburghese (smentita dal conduttore stesso), ora il leader di Italia Viva urla al complotto. Dice, in sostanza: come mai un’insegnante era lì a riprendere? E lascia capire: siamo sicuri che era lì per caso? Vi sembra mai possibile? Tutti questi suoi dubbi li ha espressi sul sito del partito. E a tutte le scuse mosse da lui, l’insegnante ha voluto rispondere mandando una lunga lettera proprio a Sigfrido Ranucci. E lui l’ha resa pubblica sui suoi social.

La lettera dell’insegnante a Sigfrido Ranucci

Ecco il testo competo della lettera che l’insegnante che ha visto Renzi con lo 007 ha inviato a Sigfrido Ranucci.

Gentilissimo Sigfrido, ho letto i dubbi del senatore Renzi, pubblicati sul sito di ItaliaViva in merito al vostro servizio e a chi vi ha fornito il materiale video.

Cerco di rispondere per ogni punto che mi riguarda.

𝟏- “𝐌𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐬𝐭𝐚 𝐦𝐚𝐥𝐞, 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐚 𝐬𝐢 𝐢𝐧𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐯𝐞𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐭𝐢𝐩𝐨 “𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐦𝐚 𝐥𝐨𝐬𝐜𝐨” 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐫𝐚 𝐧𝐞𝐫𝐯𝐨𝐬𝐨 𝐢𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧𝐨”.

Mi insospettisco perché il tipo (n.r Marco Mancini) era palesemente insofferente, guardava più volte il cellulare ed era con altri due uomini. Mi sono chiesta chissà chi fosse questa persona con scorta al seguito.

𝟐- “…𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐚 𝐬𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐝𝐫𝐞”.

Mio padre ha avuto un brutto inconveniente gastro-intestinale che lo ha portato ad usufruire dei servizi igienici dell’area di sosta per svariato tempo. Mio padre non è giovanissimo certo, ma fortunatamente non ha bisogno di aiuto. Cosa avrei dovuto fare per tutto il tempo in cui ha usufruito della toilette? Passargli la carta igienica? Mi sono limitata a ritirare la camomilla che avevano preparato al bar, e sono rientrata in auto ad aspettare mio padre.

𝟑- “𝐑𝐞𝐧𝐳𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐩𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝟐𝟑 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, 𝐢𝐧 𝐦𝐞𝐳𝐳𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚, 𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚 𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐩𝐫𝐞𝐳𝐳𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨. 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨” .

Che fosse il 23 dicembre è registrato anche nel front delle foto non manomissibile, o almeno non da me.

L’area di servizio, e ancor di più quella zona della stessa, era pressoché deserta in quanto la struttura principale si trova in ristrutturazione e sono assicurati i servizi minimi in container provvisori. Quindi si tratta di un’area di servizio che al momento non lavorava certo a pieno regime.

Il video girato non dura assolutamente 40 minuti bensì 29 secondi. Mentre 40 minuti è durato l’intero incontro, durante il quale non ho visto uno scambio di dolci, dei babbi di cui ha parlato nell’intervista. Non so se sia avvenuto attraverso gli uomini della scorta.