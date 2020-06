Lazio Coronavirus: i dati di oggi 29 giugno

Ci sono 9 casi positivi e zero decessi nel bollettino sul Coronavirus della Regione Lazio di oggi. Quattro sono i casi che si registrano a Roma mentre lo stesso numero è collegato al focolaio di Fiumicino, che è arrivato nel frattempo a dodici casi.

Coronavirus Lazio: i dati del 29 giugno

Sono 4 i nuovi casi collegati al focolaio: si tratta di un dipendente del ristorante Indispensa, due conviventi del dipendente del Bangladesh e un cliente intercettato al drive-in di Casal Bernocchi dove sono stati eseguiti oltre 1.300 tamponi per l’indagine epidemiologica, aggiunge l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Voglio rinnovare il ringraziamento agli operatori della Asl che stanno svolgendo un lavoro straordinario ininterrottamente per circoscrivere la diffusione del virus – sottolinea – E’ necessario aumentare i controlli sui voli internazionali, nelle ultime settimane abbiamo avuto troppi casi dal Bangladesh”. “Nella Asl Roma 2 un caso positivo di rientro dal Bangladesh – conclude – Sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. Nella Asl di Frosinone un caso positivo proviene da accesso al pronto soccorso”.

Ieri erano arrivati a 841 i casi positivi a COVID-19 nel Lazio. Di questi 641 sono in isolamento domiciliare, 187 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 13 sono ricoverati in terapia intensiva. E’ quanto emerge dai dati della Regione. 837 sono i pazienti deceduti e 6418 le persone guarite.