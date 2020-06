I 14 nuovi positivi al Coronavirus nel Lazio oggi

Nel Lazio si registrano oggi 14 nuovi casi positivi e di questi 4 casi sono riferiti ad una coda del focolaio del San Raffaele alla Pisana dove sono stati effettuati ulteriori 430 tamponi su tutto il personale e i pazienti. I quattro nuovi casi riguardano operatori della struttura già posti in sorveglianza domiciliare. Il focolaio raggiunge così un totale di 118 casi positivi e 6 decessi correlati.

I 14 nuovi positivi al Coronavirus nel Lazio

Quattro casi, già tutti isolati, sono di importazione da Egitto, Brasile, Piemonte e Bergamo. Nella Asl Roma 1 dei quattro nuovi casi uno ha un link con il Piemonte e i restanti 3 casi sono asintomatici individuati al test sierologico. Nella Asl Roma 2 un caso positivo proviene dal Brasile, mentre nella Asl Roma 3 una donna risultata positiva proviene da Bergamo. Nella Asl di Latina un caso ha richiesto l’attivazione del tracing internazionale, si tratta di un ragazzo tornato dall’Egitto con scalo a Milano. Nel dettaglio la situazione nelle Asl, Policlinici Universitari e Aziende Ospedaliere: Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi di cui 1 con link della Regione Piemonte; gli altri asintomatici individuati con test sierologico. Tutti in sorveglianza sanitaria. Deceduta una donna di 67 anni; Asl Roma 2 – 2 nuovi casi positivi di cui 1 di ritorno dal Brasile. Tutti in sorveglianza sanitaria. 13 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl Roma 3 – 6 nuovi casi positivi di cui 4 riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana dove si sono eseguiti altri 430 tamponi per la seconda volta; 1 riferito ad una donna rientrata da Bergamo. Tutti in sorveglianza sanitaria; Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi; Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi; Asl Roma 6 – 1 nuovo caso positivo riferito ad una indagine di sieroprevalenza, in sorveglianza sanitaria. 34 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

E ancora: Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 4 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Latina – 1 nuovo caso positivo, si tratta di un ragazzo rientrato dall’Egitto via Milano, in sorveglianza sanitaria. Attivato contact tracing internazionale. 16 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 6 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi; Azienda Ospedaliero – Universitaria Sant’Andrea – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attivita’ ambulatoriale; Azienda ospedaliera San Camillo – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attivita’ ambulatoriale; Azienda Ospedaliera San Giovanni – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attivita’ ambulatoriale; Policlinico Umberto I – 28 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario; Policlinico Tor Vergata – 7 pazienti ricoverati di cui. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari; Policlinico Gemelli – 47 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus; Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini; IFO – Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24; Istituto Zooprofilattico – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito; Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ – Al Centro Covid di Palidoro rimangono ricoverati solo 1 bambino con la mamma. Dimesso ieri altro nucleo familiare.