La senatrice di FdI Mennuni contro la legge 194: "A causa di essa oltre 6 milioni di bambini non sono nati in Italia"

Col 36,30% delle preferenze, la candidata di FdI Lavinia Mennuni, 46 anni, ha conquistato il collegio uninominale al Senato di Roma Centro strappandolo a sorpresa a Emma Bonino (33,21%) e a Carlo Calenda (14,7%). Una vittoria che la meloniana aveva commentato a caldo con queste parole: “È una grande soddisfazione aver vinto, in un collegio difficilissimo per il centro destra, la sfida con due leader come la Bonino e Calenda. Una vittoria costruita sui valori che da sempre porto avanti grazie a programmi chiari, una condotta coerente e grazie soprattutto alle tante persone con le quali da oltre 25 anni condivido un percorso umano e politico, in particolare in questa parte della città di Roma”. E, subito, tra i temi più caldi toccati dalla neo-eletta Mennuni non è mancato quello discussissimo dell’aborto.

Le parole di Lavinia Mennuni (FdI) sull’aborto: “A causa della legge 194 oltre 6 milioni di bambini non nati in Italia”

Ospite a 24 Mattino su Radio 24, Lavinia Mennuni ha preso di mira la legge 194 sottolineando come, a causa di essa, in Italia “abbiamo avuto 6 milioni di bambini che non sono nati”. “Mi immaginerei un sostegno anche economico da parte dello Stato nel caso in cui ci sia una donna che abbia una situazione di fragilità economica, perché mettere al mondo un bambino senza avere una sensazione di serenità e sicurezza, se peraltro la condizione è una condizione di precarietà, può essere un qualcosa che preoccupa molto – ha spiegato Mennuni – Allora è necessario che le istituzioni intervengano per sostenere economicamente con servizi, anche di diversa natura, la donna, perché il problema è che oggi la maternità viene vissuta in solitudine dalle donne, non viene vissuta come una ricchezza per tutta la società”. Poi, la senatrice di FdI ha ribadito: “Con il fatto che noi abbiamo il tasso di natalità più basso d’Europa e il fatto che oggi non abbiamo mezzi per investire su questo tasso di natalità, io credo che le istituzioni dovrebbero porre come priorità delle loro agende cosa stiamo facendo noi per invertire questo dato”.

In merito alle posizione del Centrodestra a trazione meloniana sull’aborto e la legge 194, è tornato oggi ad esprimersi il leader di Sinistra Italiano Nicola Fratoianni, che ha detto: “Hanno fatto proprio bene ieri donne e ragazze a scendere in piazza in tutta Italia a difesa della propria dignità e dei propri diritti. A destra vorrebbero farci credere che non vogliono mettere mano alla legge 194, e in caso solo per ‘aumentare i diritti’. Ma per piacere. La smettessero di prendere in giro cittadine e cittadini. Sono falsi, ipocriti e pericolosi. Vogliono impedire o rendere impraticabile l’interruzione volontaria di gravidanza. Non si facciano illusioni, faremo di tutto per fermare questo attacco ai diritti e alla libertà delle donne. In Parlamento come nelle strade e nelle piazze di tutto il Paese”.