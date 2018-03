Tra le abitazioni perquisite questa mattina dagli agenti della Digos a Torino c’è anche quella di Lavinia Flavia Cassaro, la maestra elementare che, durante il corteo contro il leader di CasaPound Simone Di Stefano, il 22 febbraio, ha augurato la morte agli agenti polizia. La donna è indagata per istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce. A suo carico è stato avviato anche un provvedimento disciplinare dell’ufficio scolastico regionale: il direttore ne ha proposto il licenziamento.

Lavinia Flavia Cassaro: la maestra degli scontri perquisita dalla Digos

Le indagini per gli incidenti al corteo contro CasaPound del 22 febbraio a Torino hanno portato la Digos ad arrestare tre attivisti (uno ai domiciliari) e a disporre quattro obblighi di firma. I provvedimenti sono stati notificati dagli agenti della Digos a sette esponenti del centro sociale torinese Askatasuna. I manifestanti avevano attaccato i poliziotti del reparto mobile lanciando bottiglie e bombe carta. All’interno degli ordini c’erano schegge di legno e chiodi.

Il centro sociale Askatasuna ha segnalato su Facebook stamattina gli arresti e le perquisizioni in atto. Per quanto riguarda Lavinia Flavia Cassaro, secondo il ministero apostrofare a squarciagola gli agenti schierati in assetto antisommossa con parole come “vigliacchi” e “fascisti”, arrivando ad auspicarne la morte, è stata una “condotta grave” che, sebbene “non avvenuta all’interno dell’istituzione scolastica, contrasta in maniera evidente con i doveri inerenti la funzione educativa e arreca grave pregiudizio alla scuola, agli alunni, alle famiglie e all’immagine stessa della pubblica amministrazione”. Per il momento l’Ufficio scolastico regionale l’ha sospesa dal servizio “fino alla conclusione del processo sanzionatorio”.