Il blog di Anonymous Italia ha annunciato di aver effettuato un attacco hacker ai siti di Matteo Salvini e della Lega Nord: decine di giga di email degli iscritti ai siti sono state messe online.

L’attacco hacker ai siti di Salvini e della Lega

«La vostra politica è fallimentare sotto ogni punto di vista, avete rubato puntando su menzogne, e dimostrandovi peggiori di quelli che dovevate sostituire e per questo motivo abbiamo deciso di rendere pubbliche più di 70.000 email dei tuoi iscritti e non solo, anche email personali, un dump gentilmente preso dagli amici di #anonplus, perché voi capiate che la sicurezza alla quale dovete fare attenzione non è solo sulle strade, ma anche in rete, e la guerra ora si combatte su fronti molto più subdoli», dice la rivendicazione.

La notizia dell’attacco è rimbalzata anche su cyberguerrilla.org, dove la stessa rivendicazione è pubblicata in lingua inglese. Nei link sono presenti database pieni di email, anche molto recenti.