Vincenzo De Luca durante la sua diretta Facebook del venerdì attacca Matteo Salvini che lo aveva criticato per l’obbligo di mascherina all’aperto ancora in vigore in Campania. E la risposta è particolarmente pepata

L’attacco di De Luca a Salvini: “Vaccinati e leggi” | VIDEO

“In questo momento vaga per la regione Campania un esponente politico sceso qui da Milano. Noi ogni estate abbiamo la consolazione di doverlo ospitare, siamo una regione ospitale. Il mio invito ovviamente, a questo signore che scende da Milano ogni estate, è quello di vaccinarsi, di non fare lo scapigliato. Vaccinati, amico mio, e mettiti la mascherina. Per il resto, ogni affermazione che fa questo signore che scende da Milano ogni estate mi fa guadagnare 100mila voti secchi. Quindi Dio lo benedica”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rivolgendosi al leader della Lega Matteo Salvini ieri in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e oggi a Sorrento (Napoli) per la tre giorni di Alis e, a seguire, a Salerno. “Poi magari – ha proseguito De Luca – aggiungo anche qualche altro invito, di passare almeno un’ora della sua giornata a leggere qualcosa, a informarsi su qualcosa, perché questo è un soggetto che passa la sua giornata, da quando si sveglia a quando se ne va a dormire, solo a fare tweet, interviste, comparsate, televisioni. E’ la nuova classe dirigente di questo Paese. Analfabeti di ritorno, e in qualche caso anche di andata”. De Luca ha anche aggiunto “Il messaggio che vi rivolgo è di fiducia ragionata, alla sola condizione di essere responsabili. Non date retta alle fesserie che racconta quello che è venuto da Milano. “Siate responsabili, fatevi tutti i vaccini, questa è l’unica cosa che vi chiedo perché è l’unica precondizione per aprire tutto ma per sempre, e per tornare alla vita sociale in condizioni umane”. Salvini aveva criticato De Luca per aver prorogato in Campania l’obbligo di mascherina all’aperto. Ieri il presidente della regione Campania ha motivato l’ordinanza spiegando che la variante Delta desta preoccupazione: “La Campania ha deciso di mantenere l’obbligo della mascherina perché in Campania abbiamo uno dei focolai nazionali della variante Delta. L’altro, più consistente, è in Lombardia. “La Campania – ha ricordato De Luca – è la regione con la più alta densità abitativa, l’area metropolitana di Napoli ha la più alta densità abitativa d’Europa. Dunque il pericolo di contagio è molto più elevato e dobbiamo essere prudenti. La variante Delta fra l’altro ha una particolare aggressività nei confronti dei giovani, e in Campania abbiamo la popolazione più giovane d’Italia”. De Luca ha spiegato che “nei giorni scorsi sono andati in terapia intensiva due ragazzi di 30 e 31 anni. Qualche giorno fa sono tornati alcuni ragazzi, del territorio della Asl Napoli 2, che avevano partecipato a una festa scapigliata a Maiorca e si sono presi il Covid con la variante Delta, parliamo di ragazzi di 18 anni. Dunque dobbiamo essere più prudenti per questi motivi”.