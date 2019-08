L’arsenale in casa del tizio che girava nudo a Stazione Trastevere

“Una persona in strada, seminuda, strilla e importuna i passanti”. Questa la segnalazione al 112, numero unico di pronto intervento, in base alla quale gli agenti del commissariato Trastevere sono intervenuti in piazza Flavio Biondo. L’uomo, un 36enne romano, e’ stato trovato in possesso di un coltello con una lama della lunghezza di circa 8 centimetri e di una pistola giocattolo.

Nel suo appartamento i poliziotti, in collaborazione con i colleghi del commissariato Monteverde, hanno trovato poi 10 coltelli oltre a pistole e fucili ad aria compressa, 39 cartucce a salve e 50 munizioni. L’uomo, che il giorno prima si era introdotto all’interno di un istituto di credito, sempre con indosso una pistola giocattolo, è stato denunciato per porto abusivo di armi.

