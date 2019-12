L’affiliato alla ‘ndrangheta che riceveva il reddito di cittadinanza

Il Secolo XIX racconta oggi la storia di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia e Guardia di finanza che ieri ha portato anche al sequestro di tre automobili al proprietario di una villetta a Gioiosa Jonica, sul litorale calabrese, appena ristrutturata: per l’Inps l’uomo era «nullatenente», viveva in condizioni di povertà, tanto da meritarsi il reddito di cittadinanza.

Nel luglio scorso i finanzieri, guidati dal pm Federico Manotti e dal colonnello Maurizio Cintura, hanno sequestrato 368 chili di cocaina e un milione di euro in contanti, il pagamento per la spedizione. Alvaro è finito in manette, mentre era riuscito a fuggire il suo braccio destro Domenico Romeo. Erano stati arrestati Rodolfo Militano, panettiere incensurato assoldato a Reggio Calabria e Ierinò, mediatore spedito a Sanremo per la prima tranche del pagamento, denunciato qualche giorno fa per «indebita percezione del reddito di cittadinanza».

«È stata immediatamente disposta – spiega un investigatore – la sospensione del sussidio, circa 500 euro mensili, che venivano erogati dall’Inps di Reggio Calabria». Dettaglio: in una delle tre auto sequestrate in questi giorni è stato trovato un doppiofondo, «occultato dalla moquette e dal poggiapiedi, che avrebbe potuto contenere una pistola», chiariscono i finanzieri.