Migliorano le condizioni della donna accoltellata dal marito a Ladispoli

A quasi una settimana da quel tentativo di omicidio da parte del marito, migliorano le condizioni di salute di Silvia Antoniozzi. La donna era stata accoltellata nella sua casa di Ladispoli dall’uomo con cui era sposata – Fabrizio Angeloni – che aveva scaricato la sua furia colpendo più volte con lo stesso coltello (una lama da 18 centimetri) anche la figlia di 17 anni, prima di tentare il suicidio.

La notizia del miglioramento (seppur lieve) delle condizioni di salute di Silvia Antoniozzi è stata data dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato:

“Silvia, la donna vittima di una violenta aggressione da parte del marito, è in lieve miglioramento, tuttavia, la prognosi rimane riservata. Questa mattina, ho ricevuto una notizia positiva dalla direzione strategica dell’ Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma: Silvia, la donna di Ladispoli accoltellata dal marito, ha parametri stabili ed in lieve miglioramento, le è stata tolta la dialisi con la ripresa delle attività funzionali. Facciamo tutti il tifo per Silvia, sperando che presto possa riprendere la piena funzionalità.

Un ringraziamento va a tutte le équipe impegnate del San Camillo, che stanno continuamente monitorando l’evoluzione della situazione clinica”.

Ma c’è apprensione anche per Sofia, la figlia 17enne della coppia, colpita più volte dalla furia omicida del padre. La giovane è stata tenuta per giorni in coma farmacologico all’Ospedale Bambin Gesù di Roma in attesa che le sue condizioni di salute migliorino dopo quelle profonde coltellate al ventre e ai fianchi. Fuori pericolo, ma in stato di arresto con l’accusa di duplice tentato omicidio, Fabrizio Angeloni che inizialmente era stato ricoverato all’Ospedale Gemelli di Roma.