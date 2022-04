Ha afferrato un coltello e, al culmine di una lite familiare, ha colpito sua moglie e la loro figlia di 17 anni: un 48enne incensurato di Ladispoli, è indagato per tentato omicidio per quanto accaduto questa mattina nell’abitazione di famiglia. Sua moglie è ricoverata in gravissime condizioni al San Camillo di Roma e sarebbe l’unica in pericolo di vita. La figlia 17enne è stata trasportata al Bambin Gesù di Palidoro. L’uomo invece si trova al policlinico Gemelli, si sarebbe inferto anche un colpo da solo all’addome nel tentativo di suicidarsi. Sul posto è stato necessario l’intervento di due pattuglie dei carabinieri, tre ambulanze e due elicotteri. La lite e le coltellate si dovrebbero essere svolte nel bagno.

L’uomo che accoltella la moglie e la figlia 17enne a Ladispoli (e poi tenta di suicidarsi)

I carabinieri della compagnia di Civitavecchia che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. È stato anche sequestrato il coltello da cucina utilizzato durante l’aggressione. Progettista meccanico dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), l’uomo è arrivato a casa intorno alle 7 di questa mattina, si è fatto aprire la porta ed ha aggredito le due donne. La figlia è riuscita a scappare rifugiandosi dai vicini: sul campanello dell’abitazione ancora le macchie di sangue. Sono stati loro a dare l’allarme: l’uomo e la donna sono stati trovati in casa, lei in condizioni particolarmente gravi per le diverse coltellate all’addome ricevute. La figlia era totalmente cosciente all’arrivo dei soccorritori e anche Angeloni dava segni di coscienza.