Le lacrime di Verratti per l’esclusione dai Mondiali della Nazionale | VIDEO

Contro ogni pronostico della vigilia, ma in linea con le ultime prestazioni offerte dalla nostra Nazionale che dalla storica vittoria agli Europei della scorsa estate è caduta in un turbinio di paure (sportive) e inconsistenze tecnico-tattiche. Tutto è questo è racchiuso in quel gol di Aleksandar Trajkovski che al 92° minuto ha regalato uno storico successo alla Macedonia del Nord che ora ha davanti a sé solamente l’enorme scoglio Portogallo per proseguire il suo sogno Mondiale. Competizione alla quale non parteciperà, per la seconda volta consecutiva, l’Italia. E le lacrime di Marco Verratti dopo il triplice fischio sono la sintesi di come la delusione sarà difficile da digerire.

Verratti was devastated after Italy’s loss 🥺 pic.twitter.com/tqWonSifKx — ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2022

Verratti in lacrime dopo la sconfitta dell’Italia con la Macedonia

Il centrocampista del Paris Saint-Germain – che ha disputato i minuti finali del match di Palermo con la fascia di capitano al braccio – è scoppiato in lacrime al termine della partita. Quel sogno Mondiale si è infranto, un’altra volta, davanti alla paura. Davanti a quel peso offensivo diventato impercettibile negli ultimi nove mesi. E così quei sorrisi e quei cortei in festa per la vittoria degli Europei di questa estate si sono trasformati in lacrime di rabbia e delusione per l’Italia.

Una partita dominata a livello territoriale e di potenziali occasioni da gol, senza mai trovare la stoccata decisiva. Perché l’Italia avrebbe meritato la vittoria, guardando le statistiche di fine partita, ma davanti alla porta macedone sono tornati a palesarsi tutti quei fantasmi ben noti da diversi mesi a questa parte. Verratti è stato uno dei migliori in campo. Ha lottato su molti palloni, ha provato a fornire assistenza ai vari attaccanti che si sono alternati nel corso dei 95 minuti di gioco. Senza, però, mai riuscire a segnare. Si stava andando verso i supplementari (come spesso accaduto anche agli ultimi Europei), ma il tiro all’angolino di Aleksandar Trajkovski ha spento i sogni di gloria. Per la seconda volta consecutiva. E il prossimi inverno, come accaduto nell’estate del 2018, i tifosi italiani guarderanno i Mondiali in Qatar da casa. Senza essere rappresentati.

(foto e video: da ESPN)