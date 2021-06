La vittoria di Meloni contro Salvini: il Copasir va a FdI con Urso. E la Lega non si presenta per la votazione

Sembra finire qui l’affaire Copasir: il Comitato di sicurezza Parlamentare, la cui presidenza spetterebbe sempre a un partito dell’opposizione. Dopo la caduta del Conte II e l’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi, a Palazzo San Macuto qualcosa ha smesso di funzionare, e ne è nata una lotta fratricida. Perché Raffaele Volpi (ormai ex presidente in quota Lega) non voleva rassegnare le sue dimissioni per lasciare il posto a un alleato (?) di coalizione di Fratelli d’Italia. Ma, a dirla tutta, non si trattava di un protagonismo di Volpi, ma piuttosto di un braccio di ferro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il leader della Lega voleva tenerlo per sé (dopo averlo avuto per ben due esperienze di governo), pur essendo entrato in maggioranza. Meloni invece, quasi facendone una questione di principio e -a detta sua- a difesa e rispetto delle istituzioni lo ha rivendicato fortemente. Tanto che oggi Adolfo Urso, senatore FdI, è stato eletto presidente: sette sì (di Movimento 5 Stelle, Pd, Iv e Forza Italia), una scheda bianca e due assenti. E chi sono stati gli assenti? Gli elettori della Lega: proprio Raffaele Volpi e Paolo Arrigoni.

Quello che aveva detto ieri Matteo Salvini

Matteo Salvini sicuramente non l’ha presa bene. Tanto che ieri, quando già ormai il nome di Urso era nell’aria, a Porta a Porta aveva sostanzialmente attaccato tutti i membri del Copasir. Chiedeva che tutti dessero le proprie dimissioni: