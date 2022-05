La supercazzola di Salvini sull’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato

Sì, no, forse, boh. Nel fiume di parole che hanno dato vita a una non-risposta sull’allargamento della Nato, una cosa ufficiale e veritiera l’ha detta Matteo Salvini: non è e non sarà lui a decidere se Svezia e Finlandia potranno aderire al Patto Atlantico. Il resto della replica alle domande fatte dai giornalisti dopo l’incontro con il Presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi è quella che potremmo definire – citando il conte Lello Mascetti, interpretato da Ugo Tognazzi in “Amici Miei” – una vera e propria supercazzola.

Salvini e la risposta evasiva sull’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato

Il tema del giorno, dopo l’ufficialità arrivata attraverso l’annuncio fatto dalla premier svedese Magdalena Andersson, è proprio quello del passaggio da 26 a 28 degli Stati che fanno e faranno parte del Patto Atlantico. Perché da oggi la Svezia ha avviato le pratiche con la domande ufficiale di annessione. E su questo (tirando in ballo anche la Finlandia che è sulla stessa strada), Matteo Salvini ha risposto così:

“Non decidono Salvini e Draghi dell’allargamento della Nato. Ci sono due paesi che liberamente e sovranamente faranno le loro richieste. Diciamo che come qualche generale e ambasciatore di assoluto spessore sta commentando in questi giorni, prudenza e buon senso, in un momento di conflitto aperto e dialogo non ancora cominciato, dovrebbero guidare tutti i processi. L’importante è cercare quello che avvicina e non quello che allontana”.

Né sì, né no. Il leader della Lega cita “generali e ambasciatori” che chiedono “prudenza e buon senso”. Ma Salvini, dunque, è favorevole o contrario all’ingresso della Svezia e della Finlandia nella Nato? Per il momento, questa risposta non è nota e non è stata esplicitata ufficialmente. Nonostante il fiume di parole pronunciate che avevano l’obiettivo di dire molto, ma che – in realtà – non hanno detto assolutamente nulla.

(Foto/Italy Photo Press/Gioia Botteghi)