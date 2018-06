La strepitosa Festa della musica di Roma Capitale

Ieri sulla sua pagina Facebook il profilo ufficiale di Roma Capitale ha pubblicato una diretta che mostrava l’esibizione di piazza Caterina Sforza. Nella diretta si mostra una persona che suona la fisarmonica su una base musicale seduta su una panchina con un’altra che accenna a dei passi di danza e, nella panchina a fianco, tre persone che ascoltano. Il resto della piazza è desolatamente vuoto mentre la stessa igiene della piazza non sembra un granché. Nel sito ufficiale della manifestazione si spiega che “con la Festa della Musica di Roma, la Capitale mantiene e rafforza lo spirito della prima Festa lanciata in Francia nel 1982, dall’allora Ministro della Cultura Jack Lang: permettere alla musica di invadere tutte le strade della città, dalla periferia al centro, per salutare il solstizio d’estate. Dal 1985, anno europeo della musica, il 21 giugno in tutta Europa si festeggia la musica. Obiettivo della Festa, che Roma intende raccogliere e rinnovare, è quello di creare un’occasione di partecipazione, collaborazione per chi vive la città, ovunque si trovi”.

Ma i commentatori sulla pagina di Roma Capitale non sembrano altrettanto entusiasti: “Non so cosa vogliate comunicare al mondo, è una strategia la vostra? Volete distruggere l’immagine della più bella città del mondo? Non vi capisco proprio. Bravi ragazzi! Voi non c’entra nulla, buona musica e grazie per il vostro impegno”, scrive Sandra; “ecco perché non trovavo parcheggio…. tutti a vedere il concertone”, sfotte Fernando insieme ad altri vari che usano una sola parola: “Patetico”, “vergognoso”, “che tristezza”. Il vento sta cambiando, raga.

