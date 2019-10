Cinque persone sono state uccise nella tarda serata di ieri a Kitzbuehel, famosa stazione sciistica del Tirolo in Austria. Stando alle prime informazioni, l’autore della strage si è costituito all’alba alla Polizia. Gli inquirenti sono sul luogo del delitto. Blick scrive che la persona arrestata avrebbe ucciso la sua fidanzata e quattro suoi familiari per motivi di gelosia.

La strage di Kitzbuehel

Secondo le prime informazioni la strage è avvenuta domenica notte. Alcuni dicono che l’uomo si è costituito, altri che è stato catturato dalla polizia. Secondo Kurier l’autore della strage avrebbe 25 anni, altri lo descrivono come un adolescente. La persona avrebbe guidato fino a casa della compagna e avrebbe ucciso prima il padre che gli ha aperto la porta e poi tutti gli altri membri della famiglia.

Sarebbe il motivo passionale la causa della strage avvenuta la scorsa notte in una villetta del quartiere Vordergrub non distante dal centro di Kitzbuehel in Tirolo (Austria). Fortemente sospettato è un giovane che all’alba si è costituito alla Polizia. L’omicida ha ucciso tre uomini e due donne – una di queste e’ la sua ragazza – dello stesso nucleo familiare. I dettagli e una prima ricostruzione di quanto accaduto saranno resi noti alle ore 12 in una conferenza stampa che si terra’ nel Municipio di Kitzbuehel alla presenza del comandante del Landeskriminalamt (LKA) Walter Pupp e del comandante della polizia distrettuale Martin Reisenzein.

