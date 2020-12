La storia di Barbara D’Urso che scende in politica

Sui social rimbalza la voce di Barbara D’Urso che scende in politica. Da dove arriva? In tanti si sono preoccupati, ma cosa c’è di vero?

Ecco ci mancava la D’urso in politica adesso!!!

Caro 2020 pensavo che il covid avresti dato il peggio di te, ecco mi sbagliavo 😷😷😷 — Susy🎄🎅🏻⛄️ (@susy_juve) December 11, 2020

Nel ‘900 c’erano Nilde Iotti, Rossana Rossanda, Tina Anselmi, Luciana Castellina

…oggi Barbara D’Urso… Appunto…#Politica — Ilario Del Buono (@IlarioDelBuono) December 11, 2020

Silvio si è giocato l’asso nella manica.

Barbara D’Urso entra in politica.

Ufficialmente.

.#lenotizierassicuranti#Saràun2021bellissimo — M@rgotRZ (@MaRg0tRZ) December 10, 2020

In realtà niente. Il Corriere dello Sport ha fatto un titolo molto sintetico che ha dato adito ai rumors:

Ma se si legge l’articolo c’è un’unica frase che si riferisce all’eventualità che la conduttrice Mediaset si candidi. Ed è una citazione di un’intervista del settimanale OGGI a cui la D’Urso spiega: «Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò». Quel prima o poi va inquadrato bene nel contesto. Ad esempio nella stessa intervista c’è anche il proposito di avere un fidanzato: «In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…». Insomma niente di serio. Eppure ne parlano tutti.