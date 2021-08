La storia della piazza a Pontedera dedicata a Gino Strada

Un gesto simbolico in uno spazio privato, per iniziativa di un circolo Arci a Pontedera. In attesa che arrivino luoghi pubblici intitolati a Gino Strada

La cosa più bella forse è la soddisfazione che sui social si legge per la prima piazza intitolata a Gino Strada, a Pontedera in Toscana. “La targa non potrebbe essere più bella, più giusta: Medico e uomo di pace”, così ha scritto sul suo profilo Facebook il Direttore di Next Lorenzo Tosa. Ed effettivamente, non si potevano scegliere parole migliori.

Da ieri sera alle ore 21, Pontedera è la prima città italiana a veder sorgere una “piazza” intitolata a Gino Strada.

La targa più bella:“Medico e uomo di pace”

E’ un’iniziativa privata non ufficiale,quella del circolo Arci locale,esterno della Casa del popolo pic.twitter.com/jQf5XFBRsN — tuccio (@TucciTuccio) August 18, 2021

Adesso tra orgoglio territoriale, ed eterna gratitudine, tantissimi sono i comuni dove i cittadini vorrebbero che fosse intitolata una via, una strada, una piazza o un teatro al fondatore di Emergency. Un gesto che a Pontedera è stato possibile perché la piazza a nome di Strada è situata all’interno di un villaggio privato: nello specifico il circolo Arci “Il Botteghino” di La Rotta. “Uno spazio aperto, di competenza della Casa del Popolo”, si legge nel comunicato stampa. L’area appartiene ad un vecchio campetto, andato in disuso, che non da molto è stato trasformato in uno spazio all’aperto a disposizione del circolo, diventando uno spazio fondamentale per le attività durante la pandemia Covid. Un luogo privato, quindi, che resta aperto solo negli orari del circolo.

Tra la volontà di celebrare il medico e il concretizzarsi della cosa, c’è di mezzo la norma e la burocrazia. La legge di riferimento è la n. 1188/1927, all’interno della quale sussistono due condizioni. La prima è che il soggetto a cui si vuole intitolare lo spazio sia stato protagonista di azioni meritevoli. E fin qui ci siamo. La seconda è che la morte deve esserci stata da almeno 10 anni, ed in queste caso non ci siamo. Ma tutte queste norme non valgono per lo spazio che simbolicamente è stato dedicato al fondatore di Emergency, in attesa che le amministrazioni seguano l’esempio del circolo Arci anche per la toponomastica ufficiale. Anche perché l’articolo 4 della legge prevede che i tempi si accorcino nel caso di persone di altissimo ed eccezionale profilo, per le quali è prevista una deroga.