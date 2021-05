La storia dei tre virologi cinesi malati di Covid a Wuhan nell’autunno del 2019

Un report realizzato dall’intelligence statunitense e redatto pochi giorni prima della fine del mandato di Donald Trump alla Casa Bianca. Questo è il punto di partenza su cui si basa l’articolo del Wall Street Journal che racconta la storia dei tre virologi cinesi malati di Covid nell’autunno del 2019. Il tutto sarebbe accaduto a Wuhan, la città indicata come l’epicentro della pandemia che, poi, ha colpito tutto il mondo.

Wuhan, la storia dei 3 virologi malati di Covid nell’autunno del 2019

“Tre ricercatori dell’Istituto di virologia di Wuhan si sono ammalati a novembre 2019 – scrive il Wall Street Journal -, al punto da richiedere assistenza ospedaliera, secondo un report dell’intelligence degli Stati Uniti (in precedenza secretato, ndr) che potrebbe dare ulteriore voce alle richieste sempre più pressanti per un’inchiesta completa sull’ipotesi che possa essere uscito dal laboratorio”. Il tema della genesi (e della nascita) del Sars-CoV-2 è dibattuto fin dall’inizio dell’epidemia che, poi, si è trasformata in pandemia globale, è sempre molto dibattuto anche in passato.

Secondo il rapporto, redatto negli ultimi giorni dell’amministrazione Trump, “diversi ricercatori del laboratorio, un centro per lo studio dei coronavirus e altri patogeni, si sono ammalati nell’autunno 2019 ‘con sintomi coerenti sia con il Covid-19 che una comune infezione stagionale'”. Secondo le fonti consultate dal quotidiano statunitense, il documento è stato etichettato come “solido”, quindi affidabile e fornirebbe anche informazioni “ottenute da fonti diverse era di qualità eccelsa, molto precise”. proseguono, dunque, le indagini sulla nascita del Sars-CoV-2 e questo documento apre un altro capitolo di una storia che va avanti da oltre un anno. Occorre ricordare, infatti, che già alcuni casi di infezioni (attraverso analisi postume) erano state rilevate in Italia nel periodo pre-Natalizio (sempre del 2019). E la vicenda dei tre virologi cinesi confermerebbe dei tempi molto più dilatati rispetto all’iniziale denuncia.

