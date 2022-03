La standing ovation del Congresso USA al presidente ucraino Zelensky | VIDEO

La storia si ripete. Dopo gli applausi ricevuti una settimana fa da tutti i parlamentari britannici, oggi Volodymyr Zelensky ha ricevuto è stato accolto da una standing ovation all’inizio del suo collegamento con il Congresso USA. Il Presidente dell’Ucraina ha parlato a cuore aperto della situazione che sta vivendo il suo Paese da tre settimane, dall’inizio dell’invasione russa che sta provocando morte e distruzione.

Ukrainian Pres. Volodymyr Zelenskyy greeted with a standing ovation before delivering virtual address to the U.S. Congress. https://t.co/LnMQ7QDUih pic.twitter.com/pvMsa4hrDd

— ABC News Politics (@ABCPolitics) March 16, 2022