La stalker di Carlo Conti

C’è una stalker anche per il conduttore Carlo Conti. Il Messaggero racconta oggi che il volto noto della tv italiana è stato per molti mesi vittima di stalking a causa di una fan che ha cominciato a inseguirlo virtualmente e a perseguitarlo:

Conti non è l’unico personaggio dello spettacolo a essere finito nei guai per situazioni simili:

Anche Flavio Insinna è stato vittima nel 2014 di una “ammiratrice” particolarmente accanita. La donna gli spediva lettere, mail, messaggi su facebook. Infine si sarebbe resa protagonista di diversi appostamenti sotto la sua abitazione. La modella Youma Diakite, per due anni, è stata il bersaglio di una serie infinita di messaggi social. Volgarità a cui la donna non ha mai dato seguito fino a quando lo stalker, un salernitano di 49 anni, non le ha inviato una foto del portone di casa. Un campanello d’allarme che ha gettato la donna in uno stato di terrore. Il pm Eleonora Fini è intervenuto stabilendo, ad ottobre, il divieto di avvicinamento dell’uomo. Invece a novembre del 2016 e a luglio del 2019 erano stati arrestati (domiciliari) gli stalker di due importanti politici, le parlamentari Maria Elena Boschi e Giorgia Meloni.