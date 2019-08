C’e’ stata un’altra sparatoria in Usa, stavolta a Dayton, in Ohio, appena qualche ora dopo la strage a El Paso, in Texas. Secondo diversi siti americani un uomo armato ha aperto il fuoco e ci sono diverse persone, almeno una decina, colpite dagli spari. L’incidente è avvenuto poco dopo l’una del mattino di domenica (ora locale) a Dayton, in Ohio.

La sparatoria a Dayton in Ohio

Secondo le prime notizie riportate dalla stampa locale, almeno 10 persone sarebbero state colpite. Alcune notizie, non verificate, parlano di almeno un morto. Non sono ancora note le dinamiche dell’incidente.

@cnn reporting on El Paso while there’s bodies and shell casings all over the street in Dayton right now. pic.twitter.com/2IxOkLMk7l — judah (@Judahbm) August 4, 2019

Stando alle prime indicazioni sulla sparatoria in queste ore a Dayton, in Ohio, un autore sarebbe già stato ucciso. Lo scrive nei suoi aggiornamento il Dayton Daily News.

La strage del suprematista bianco a El Paso

A El Paso un giovane, Patrick Crusius, 21 anni, di Dallas, è entrato in un supermercato Walmart, nel centro commerciale Cielo Vista in Texas, imbracciando un Kalashnikov e ha cominciato a sparare. I morti sono almeno 20, 26 i feriti, molti dei quali lottano tra la vita e la morte. La polizia parla di crimine d’odio: e’ sotto esame del Fbi un manifesto di 4 pagine, intitolato “The Inconvenient Truth”, che si ritiene sia stato scritto proprio dal 21enne (ma ancora non c’e’ la conferma ufficiale): fa riferimento al massacro di Christchurch e alla Teoria della Grande Sostituzione.

L’attacco al locale Walmart sarebbe una risposta all’invasione ispanica del Texas e il killer si dice ispirato dal suprematista bianco, Brenton Tarrant, autore della strage nelle moschee nella città neozelandese. Il manifesto è stato postato nel forum 4Chan, lo stesso all’epoca utilizzato da Tarrant, appena 20 minuti prima, secondo la Cnn, della prima telefonata di allarme alla polizia di El Paso. Nel manifesto l’autore parla del suo odio per immigrati e ispanici, accusando loro e agli americani di prima generazione di portare via il lavoro e annacquare la cultura statunitense. E’ una risposta – si legge “all’invasione ispanica del Texas: loro sono quelli che istigano e non io. Io sto semplicemente difendendo il mio Paese dalla sostituzione etnica e culturale portata da un’invasione”.

