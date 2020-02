Il Mattino racconta oggi che una sigaretta elettronica è esplosa a Torre del Greco nella tasca di una ragazza ferendola al fianco per poi andare a infrangersi sul marciapiede, distrutta in più pezzi. È accaduto in corso Umberto I a una mamma poco più che ventenne che passeggiava a pochi passi da casa sua. Diversi passanti hanno assistito alla scena e ,inizialmente,hanno pensato a una bomba o uno sparo.

La sigaretta elettronica esplosa nella tasca di una ragazza a Torre del Greco

Il quotidiano fa anche sapere che la vittima sta bene e ha riportato solo una lieve ustione. Dopo i primi momenti di stordimento la ragazza, soccorsa dai residenti, in lacrime e molto spaventata, si è diretta a casa di un suo parente, a poca distanza, dove si trovavano per caso gli operatori del 118 intervenuti per un’altra emergenza. Secondo quanto riferito dai paramedici la ragazza sarebbe entrata in casa urlando e chiedendo aiuto. Una volta visitata, le è stata riscontrata un’ustione sul fianco, ricoperto di polvere nera. Non trattandosi di una ferita grave è stata medicata sul posto, senza passare per l’ospedale. Peraltro la giovane donna ha scelto di non denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, anche se gli esperti e gli stessi inquirenti suggeriscono in questi casi di farlo per risalire a una possibile partita di dispositivi pericolosi e bloccarne la vendita.

Di solito, spiega il quotidiano, l’esplosione dipende dal dispositivo: le batterie possono andare in corto anche in tasca, se vanno a contatto con chiavi o monete, specie quando la pellicola protettiva è mancante o rovinata. Anche l’utilizzo di un caricabatterie dalla tensione troppo alta può causare l’esplosione, visto che la struttura dell’e-cig non è in grado di supportare una carica tanto elevata. Potrebbe costituire un pericolo anche la batteria di riserva conservata in tasca, visto che il dispositivo a contatto con i tessuti può dare inizio a un processo di combustione o a surriscaldamenti che rendono più facile l’esplosione della batteria.

Leggi anche: Il sondaggio sulle elezioni regionali in Liguria