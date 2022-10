La scritta contro La Russa a Garbatella con la stella a 5 punte

“La Russa Garbatella ti schifa”, poche parole seguite dalla sigla Antifa e da una stella a 5 punte. Così, sulla serranda dell’ex circolo del Movimento Sociale che Giorgia Meloni frequentava quando ancora viveva nel popolare quartiere di Roma, è apparsa una scritta contro il nuovo presidente del Senato.

Ora in quel posto si trova la sede locale di Fratelli d’Italia. E sono state proprio fonti del partito a diffondere la notizia.

La stella a cinque punte che richiama un passato che nessuno vuole ritorni non è certo un simbolo di cui andare fieri ma la scritta di protesta non è l’unica che è apparsa nella Capitale contro gli esponenti di Fratelli d’Italia. Ecco ad esempio un adesivo che si trova in un treno della Metro B1 di Roma, che lambisce un altro quartiere con un chiaro schieramento politico, quello del Tufello, e che ribadisce una fiera opposizione alla leader del prossimo governo italiano: “Meloni Il Tufello ti disprezza”.

Insomma se il buongiorno si vede dal mattino proteste di questo tenore, e magari anche più eclatanti, saranno sempre più frequenti. Come reagirà la nuova maggioranza politica del nostro paese? Durante la campagna elettorale alcuni episodi di dissenso erano stati gestiti in modo pessimo. Speriamo che si sia trattato solo di casi isolati.