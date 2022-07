“Stai sereno”, La Russa interrompe la dichiarazione di voto di Renzi | VIDEO

Un siparietto durante le dichiarazioni di voti in Senato, con la rievocazione di una storica frase che lo ha reso celebre negli anni (soprattutto per via delle conseguenze). I protagonisti sono stati i senatori Ignazio La Russa e Matteo Renzi. Il primo ha interrotto il secondo durante la sua dichiarazione di voto. Il leader di Italia Viva ha poi preso una pausa dalla sua dichiarazione per rispondere al parlamentare di Fratelli d’Italia (e rivendicare i diritti d’autore).

La Russa Renzi, il siparietto durante la dichiarazione di voto

L’interruzione è arrivata mentre il leader di Italia Viva si stava rivolgendo direttamente alla “destra moderato”, ovvero quella che ha sostenuto (fino a ora) l’esecutivo:

“Con la stessa franchezza dico alla destra, ai moderati della destra…”.

Il leader di Italia Viva non fa in tempo a concludere la sua frase (ma lo farà subito dopo) che dagli scranni – ormai ridotti a spalti di uno stadio di calcio – di Palazzo Madama si alza una voce urlante:

“Stai sereno”.

Il timbro di quella voce è riconoscibilissimo, e lo stesso Renzi non alza neanche lo sguardo e risponde:

“Quello sempre, Ignazio. Ti potrei chiedere i diritti di autore… e comunque che La Russa sia contento è comprensibile, mi domando come possano esserlo quelli che pensavano di essere nel Ppe”.

Ignazio è, ovviamente, il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa che lo ha interrotto riportando in auge quella vecchia frase pronunciata dallo stesso Renzi nei confronti di Enrico Letta. Poi la storia ci ha mostrato cosa accadde nel corso delle settimane successive al pronunciamento di quelle parole.

Nel resto della sua dichiarazione di voto, Matteo Renzi ha – ovviamente – ribadito la sua fiducia a Mario Draghi, spiegando che i senatori di Italia Viva voteranno sì alla risoluzione Casini.