La risposta (senza ironia) di Putin a Biden che gli ha dato dell’assassino | VIDEO

Poche parole che arrivano dopo la decisione ufficiale, quella simbolicamente più pesante: il ritiro dell’ambasciatore russo dagli Stati Uniti. Oggi, dopo le tensioni esplose ieri dopo l’intervista rilasciata da Joe Biden ad Abc News, Vladimir Putin sceglie di replicare senza alzare i toni, già molto accesi. Una frase, un augurio e nulla più. Così il Presidente russo decide di non dar seguito – almeno dialetticamente – alla polemica a distanza con il numero uno della casa Bianca. Ma il gesto più forte è arrivato nel corso della giornata di ieri.

“Una risposta a Biden? Gli direi, ‘stia bene. Le auguro buona salute! Lo dico senza ironia, senza scherzare”.

La risposta di Putin a Biden:

“As to the statement by my American ‘colleague’…How would I respond to him? I’d say, be healthy! I wish him good health. I say that without irony, no joke”

“Lo dico senza ironia”, ma col sorrisetto

😱

