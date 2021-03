Biden dà dell'”assassino” a Putin. E la Russia risponde

Tra Russia e Stati Uniti non si mette bene. E, certo, le parole di oggi del presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden non possono passare inosservate. Soprattutto la risposta che ha dato al giornalista di ABC News George Stephanoupolos. I due presidenti si conoscono, perché avevano avuto già a che fare durante la presidenza di Barack Obama, di cui l’attuale titolare della Casa Bianca era il vice. Così durante l’intervista ha detto: “La cosa più importante nel gestire i rapporti con i leader stranieri, ed io ne ho gestiti tanti, è conoscere la persona che hai davanti”. Giusto. Ma la domanda allora è uscita di getto: “Così lei conosce Vladimir Putin, pensa che sia un killer?”, ha chiesto Stephanoupolos (facendo riferimento soprattutto alla vicenda Aleskey Navalny). “Mmm hmm, I do,”, con tanto di gesto di assenso sol capo. Che tradotto: “Sì lo penso”.

Biden ritiene che Putin sia un assassino, la reazione della Russia

Se è vero che i rapporti tra Russia e Stati Uniti non siano mai stati dei migliori, è altrettanto vero che da tempo non si sentiva una dichiarazione di questo tipo. Uno dei due presidenti che dice all’altro di essere un killer. E infatti la risposta della Russia è stata immediata, e anche piuttosto “alterata”: “Le parole del Presidente degli Stati Uniti, che in una intervista alla Abc ha detto di considerare Vladimir Putin come un assassino, costituiscono un attacco alla Russia”, ha detto il presidente della Duma di Stato, Vyacheslav Volodin. E ancora: “Il contenuto dell’intervista, ha aggiunto, è frutto di isteria provocata dalla debolezza”.

L’intervista a Biden, il contenuto che fa alterare Putin e la Russia

Già. Perché non ha detto solo questo. Ha anche minacciato Putin: “Vladimir Putin pagherà un prezzo per aver cercato di interferire anche nelle elezioni del 2020”. Un rapporto dell’intelligence americana dice infatti questo: la Russia avrebbe messo in piedi una campagna di disinformazione per colpire proprio lui, il candidato democratico Joe Biden. “Quali conseguenze?” gli chiede allora il giornalista?: “Lo vedrete a breve”, risponde.

Non si mette bene.