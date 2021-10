La risposta esemplare di Koulibaly alle bestie razziste che lo insultano

Si potrebbero dire tante cose su quello che è accaduto a Koulibaly, probabilmente però l’unica cosa da scrivere è “Ancora!?”. Ebbene sì. I problemi del XXI secolo sono quelli legati all’ambiente e alla sanità, l’integrazione e il razzismo sono scaduti ormai. Non se ne può davvero più di andare negli stadi e di ascoltare qualche idiota che offende per il colore della pelle un calciatore fortissimo. Probabilmente per il solo fatto, effettivamente, di essere fortissimo.

«Scimmia di merda». «Putain de singe». «Fucking monkey». Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre.

ha scritto sul suo profilo il difensore centrale del Napoli.

Le reazioni sono state tantissime, moltissimi coloro i quali hanno condannato il gesto. Dal giornalista Fabrizio Biasin che ha provocatoriamente sottolineato la mestizia di certe parole che nessuno ha il coraggio di rivolere di persona, alle storie instagram che hanno sommerso d’affetto il giocatore da anni baluardo della lotta al razzismo.

Che poi, oh, ci fosse uno che ha il coraggio di dire queste boiate in faccia.

Intanto in queste ore è arrivato anche il comunicato della Fiorentina, la società guidata da Rocco Commisso ha duramente condannato il gesto di alcuni tifosi.

Una volta identificati dalle Istituzioni preposte i colpevoli di questo grave gesto, sarà cura della stessa Fiorentina proibire loro l’accesso allo stadio, auspicandosi medesimo impegno da parte di tutte le Società, così come l’applicazione delle regole che devono essere sempre uguali per tutti.

Siamo rimasti sorpresi, infatti, che in situazioni come Atalanta Fiorentina non ci sia stata la medesima tempestività e attenzione su quanto di altrettanto vergognoso stava accadendo nei confronti di un giocatore viola.

Il Presidente Commisso e tutta ACF Fiorentina lottano e si impegnano da tempo sul fronte della lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione e non possono che accogliere con amarezza episodi in cui l’ignoranza e la stupidità di qualcuno mettono in imbarazzo e discussione non solo la serietà della Società gigliata, ma anche di tutta Firenze, una città che nella multiculturalità e nell’integrazione ha alcune delle sue basi più solide.