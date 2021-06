La risposta di Grillo spacca il Movimento. I renziani col comico: “L’hai capito anche tu finalmente”

Volano gli stracci in casa Movimento cinque stelle: a ventiquattro ore di distanza dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte è arrivata la risposta di Beppe Grillo. Il garante del Movimento ha di fatto scaricato l’ex premier con un post sul suo blog dai toni tutt’altro che concilianti. In attesa della controreplica dell’avvocato del popolo, sono tantissimi i commenti di tutto il mondo della politica italiana.

In un singolare gioco delle parti, le reazioni di Grillo hanno trovato condivisione nei rivali storici della sua creazione politica più che nella base del partito. Ad assecondare le parole del comico ligure ci hanno pensato i membri del governo di Italia Viva, “E Conte ‘non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione’. Non male per la propria prima scelta per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Due volte” scrive Ivan Scalfarotto su twitter. Fanno eco al sottosegretario agli Esteri anche le parole di Teresa Bellanova ed Ettore Rosato, l’ex titolare del Ministero dell’Agricoltura che ha accolto così il post durissimo dell’Elevato: “Hanno bloccato il Paese per mesi per tenerselo presidente del consiglio. E dopo mesi, arrivano alle nostre stesse conclusioni. Senza parole”. “Stavolta ha ragione Beppe Grillo – twitta il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, presidente del partito di Matteo Renzi -. Lo avevamo capito da tempo infatti abbiamo staccato la spina al governo prima che potesse far troppi danni”.

Il Movimento si spacca, il gruppo del Senato è con Conte. Morra segue Grillo “C’ero, ci sono e ci sarò”

Grillo ha trovato certo grande sostegno negli avversari politici del Movimento, molto più tiepida è stata invece la reazione della base pentastellata. Per Nicola Morra il caso è chiuso con poche parole, il presidente della Commissione Giustizia si schiera con il fondatore: “Comitato direttivo? C’ero, ci sono e ci sarò”. Anche Luca Carabetta, deputato cinque stelle non si sbilancia “Parole dure e ingenerose nei confronti di Giuseppe Conte – scrive sui social – Avremmo potuto ricominciare tutti uniti con più energia di prima. Spero ancora in una mediazione in extremis e sono certo che saremo in molti a chiederla”.

Durissime le reazioni che arrivano dal gruppo al Senato, notoriamente più vicino all’ex premier. “Mi sento trattata come un pacco. Non è la prima volta che accade”, dice all’Adnkronos la senatrice M5S Alessandra Maiorino, commentando lo strappo. “Che Conte fosse la persona giusta lo pensavano milioni di italiani e lo stesso Beppe fino a poco tempo fa. Questo suo repentino cambio di idea e di umore lascia attoniti non solo noi ma quella parte di Paese che ha creduto e crede ancora in Conte. In questo modo Grillo si assume una responsabilità enorme”, insiste la pentastellata, fedelissima dell’ex premier. “Conte è un patrimonio da preservare per l’Italia. Mi auguro possa trovare spazio nel panorama politico, popolato da troppi personaggi inconsistenti al contrario di lui”, chiosa una delle ideatrici del Ddl Zan.

Anche l’eurodeputato Dino Giarrusso ha invocato un ritorno al tavolo della mediazione tra le parti, “Sei mesi fa ho detto: votiamo il Comitato direttivo, che deciderà come inserire Giuseppe Conte. Adesso, prendetemi per utopista, ma mi auguro che si possa comunque salvare il Movimento e il suo rapporto con Giuseppe Conte. Forse se questa elezione l’avessimo fatta allora sarebbe stato meglio”, commenta ai microfoni di AdnKronos. “I nostri avversari storici, parlo sia di avversari politici che ‘di potere’, non vedono l’ora che noi ci distruggiamo da soli. Quindi nonostante sia un momento critico io invito tutti alla lucidità e a non disperdere il nostro patrimonio politico ed etico. Se restiamo uniti continuiamo a essere forti”, conclude.