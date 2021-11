La risposta di Elio Vito che sfotte Giorgia Meloni indignata per Lilli Gruber e Mario Giordano

Imitazioni a targhe alterne. Il video di Lilli Gruber che imita Mario Giordano ha provocato la classica reazione indignata – anche in questo caso “a targhe alterne” – da parte di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia, infatti, se l’è presa con la giornalista di La7 – e conduttrice di “Otto e Mezzo” – esprimendo solidarietà nei confronti del conduttore di “Fuori dal Coro”. E lo fa definendo “infantile” l’atteggiamento della storica presentatrice e conduttrice. E proprio parlando di quel video è intervenuto a gamba tesa Elio Vito, deputato di Forza Italia che da tempo “combatte” contro i sovranismi e la dialettica sovranista.

Vorrei vedere tutto il girato, Giorgia, prima di commentare.. — Elio Vito 🇮🇹🇪🇺🇺🇸 (@elio_vito) November 17, 2021

Elio Vito sfotte Giorgia Meloni indignata per Lilli Gruber e Mario Giordano

“Lilli Gruber, durante un incontro pubblico, sbeffeggia con tanto di verso Mario Giordano – ha scritto Giorgia Meloni sui suoi profili social -. Una scena imbarazzante e triste. E questa sarebbe professionalità? Solidarietà a Giordano, un giornalista fuori dal coro. Sicura che atteggiamenti infantili come questo non lo scoraggeranno”. Ed è lì che Elio Vito usa una oramai storia citazione della leader di Fratelli d’Italia. No, non quella sulla ricerca di visibilità pronunciata parlando della star di Hollywood Richard Gere, ma quella che risale all’inchiesta di Fanpage che vede coinvolti (ora anche con un’indagine della Procura) l’europarlamentare di FdI Carlo Fidanza, accusato di finanziamenti illeciti e riciclaggio.

“Vorrei vedere tutto il girato, Giorgia, prima di commentare”. A cosa fa riferimento? La risposta arriva pochi istanti dopo, quando un utente pubblica “l’intero girato”, senza il taglio che – artatamente – ha rimosso il finale di quell’imitazione fatta da Lilli Gruber.

Grazie! Nel video postato da Giorgia manca in effetti la frase “scusate, non vorrei mancare di rispetto a nessuno”. Un bel taglio ✂️ ! — Elio Vito 🇮🇹🇪🇺🇺🇸 (@elio_vito) November 17, 2021

“Scusate, non vorrei mancare di rispetto a nessuno”. Questo dice l’intero girato.