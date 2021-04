La risposta di Conte a Grillo: “Rispettare il dolore della ragazza e il lavoro della magistratura”

“Comprendo le preoccupazioni e l’angoscia di un padre, ma non possiamo trascurare che in questa vicenda ci sono anche altre persone. Vi è poi un principio fondamentale che non possiamo mai perdere di vista: l’autonomia e il lavoro della magistratura”

Il video con cui il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ha voluto prendere le difese del figlio accusando la ragazza presunta vittima di stupro di dire falsità ha creato (a buon motivo) parecchia indignazione. Perché in un minuto e trenta ha deciso di assolvere il figlio, dicendo che “c’è un video che dimostra che la ragazza sia consenziente”, ha voluto fare passare i quattro ragazzi denunciati dalla giovane come “cogli**i e non stupratori”, ha messo in discussione la validità delle tesi della ragazza, perché “una che viene stuprata che va fare Kite surf e denuncia tutto dopo otto giorni?”. Insomma, una serie di frasi che hanno fatto ribollire il sangue ai più. E, dopo che gran parte del mondo della politica si è indignata pubblicamente, e dopo che in molti hanno chiesto ai pentastellati, e soprattutto alle donne, di prendere le distanze e condannare le frasi di Grillo, è arrivata anche la dichiarazione del nuovo leader dei 5 Stelle, l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In molti si chiedevano il come mai del suo silenzio. Ora ha parlato.

La dichiarazione di Giuseppe Conte sul video di Grillo in difesa del figlio

Più di 24 ore dopo dalla pubblicazione del video del fondatore del 5 Stelle, è arrivata la dichiarazione di Conte: “Con il Movimento 5 Stelle mi accomunano da sempre queste due convinzioni: di ritenere indiscutibile il principio dell’autonomia della magistratura e di considerare fondamentale la lotta contro la violenza sulle donne”. Ecco il testo completo: